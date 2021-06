Boca presentó Nicolás Orsini, su primer refuerzo

Mientras muchos de sus jugadores están de vacaciones, o convocados en sus respectivas selecciones, en el fútbol argentino se está moviendo el mercado de pases. Boca quiere cambiar lo mostrado en el último semestre y por eso arrancó la renovación de su plantel, que sufrió varias bajas. En este contexto, en la tarde de este viernes el xeneize presentó a su primer refuerzo, se trata de Nicolás Orsini.

El Intransigente informó que en su presentación, el nuevo refuerzo de Boca declaró: “Quiero agradecerle al presidente y al Consejo de Fútbol por la oportunidad. También a Lanús, agradeciendo a su gente, dirigencia y su CT, si no esto no podría estar pasando”. Por otro lado, se refirió a quien ahora será su nuevo entrenador, Miguel Ángel Russo. “Con Russo he hablado esta mañana después de la revisión. No pudimos hablar mucho de fútbol. Estoy ansioso por entrenar, conocer al plantel”.

Además, reveló sus nuevos objetivos individuales de cara al segundo semestre del año ahora que juega en Boca. “Mi prioridad es el día a día. Arrancar el lunes a entrenar y conocerme con mis compañeros, eso me dará seguridad y encontrar mi mejor versión. Este club te exige al máximo y sobre todo, resultados. Estamos en un club grandísimo y los otros clubes nos respetan muchísimo”. Fueron sus palabras.

Su recuerdo sobre el día en que se probó en Boca

Un dato no menor, es que Nicolás Orsini se probó en Boca en sus inicios como futbolista. Así contaba la historia el ahora nuevo delantero del club. “Sí, a los 15 años me probé en Boca, en mi ciudad se jugaba un torneo llamado ‘Argentinito’ y pude jugar 3 años ese torneo, Boca se interesó en mí pero sentía que no era el momento. Me probé a los 15 años, quedé pero no era mi momento. Ese sacrificio me trajo de vuelta”.

Finalmente, compartió lo siguiente ante la pregunta sobre si prefiere jugar como 9 único o acompañado. “Adaptarme puedo pero no es mi prioridad, sino cómo se sienta el equipo. El partido no lo gana un solo jugador, ni yo al máximo gano solo un partido. Dar el máximo es que el equipo funcione”. Cerrando con estas palabras. “Soy un delantero muy potente que suele apostar mucho a lo físico”.