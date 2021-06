Una buena para la Selección Argentina: Franco Armani dio negativo de Covid-19

El próximo lunes arrancará una nueva Copa América y la misma tendrá su sede en Brasil. Para este campeonato, el técnico de la Selección Argentina había armado una lista de 28 jugadores en la que se encontraba el arquero de River, Franco Armani. El problema venía en que el guardameta millonario seguía dando positivo de Covid-19. En este contexto, hoy Lionel Scaloni recibió la buena noticia de que el portero dio negativo.

El Intransigente informó que el arquero fue parte del enorme brote de contagios que se dio en River a mediados de mayo y que marginó a prácticamente todo el plantel de encuentros más que importantes. El caso es que el Pulpo se pudo hacer presente en el último encuentro ante Fluminense por la Copa Libertadores, ya que a los 10 días de haberse contagiado tenía el alta epidemiológica. No obstante, tenía problemas para poder viajar a otras latitudes, lo que hacía improbable su viaje a Brasil.

Finalmente ya no habrá que pensar más esto, ya que hace instantes Armani se sometió al test PCR junto con toda la delegación de la Selección Argentina y después de esperarlo mucho dio negativo, por lo que ya no hay residuos del virus dentro de su organismo. ¿Cuál era el problema? Si bien Conmebol le permitía jugar, y los estados brasileños no impedían su acceso, el gran problema era el retorno al país, ya que el Ministerio de Salud no permite el ingreso a personas con PCR positivo.

Ahora el Pulpo tiene otra batalla por delante, ya que no está asegurado que vaya a ser titular en el inicio de la Copa América. En las últimas dos presentaciones por Eliminatorias ante Chile y Colombia el que se paró debajo de los tres palos fue Emiliano Martínez, alguien que está muy arriba en la consideración de Lionel Scaloni y que además viene de ser elegido el mejor arquero de la Premier League por sus actuaciones en el Aston Villa.

No obstante, tiempo atrás el entrenador de la Selección Argentina dejó en claro que su arquero titular es el hombre de River, por lo que ahora deberá tomar una decisión que puede marcar el camino hacia el futuro. El arco no es el único que está en duda, ya que todavía no hay formación confirmada. De todas maneras se cree que no variará mucho y que el once inicial estará conformado por: Armani o Martínez; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Acuña; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Martínez y Nico González.