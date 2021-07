¿La Selección Argentina puede perder un jugador importante para los cuartos de final de la Copa América?

A partir de este viernes, se estarán disputando los cuartos de final de la Copa América que se está disputando en Brasil. La Selección Argentina viene de quedar primera en su grupo y se enfrentará al seleccionado de Ecuador, que dirige Gustavo Alfaro. Para este encuentro, Lionel Scaloni está preparando su equipo, pero hay una duda, ya que puede perder a un jugador muy importante para la defensa como Cristian Romero.

El Intransigente informó que el Atalanta de Italia, quien según el periodista Martín Costa, no quiere que el defensor de la Selección Argentina Cristian Romero juegue contra Ecuador al estar arrastrando una lesión en la rodilla. A partir de allí, el once aún no fue confirmado, pero hoy se conoció que tanto el central como Ángel Di María están disponibles, por lo que en principio podrían efectivamente ver minutos el sábado si el DT así lo requiere.

Vale agregar que Lionel Scaloni no ha repetido formación en lo que va del certamen, por lo que es posible que el once que venció 4 a 1 a Bolivia en la última fecha de la fase de grupos, reciba algunas modificaciones. Argentina sueña con ganar un título en mayores por primera desde el 1993, es decir desde hace casi 30 años, y al mismo tiempo Lionel Messi también sueña con levantar su primera copa a nivel selección.

La posible formación ante Ecuador

Fuera de todo lo dicho acerca del caso de Romero, existe una probable formación de Argentina según los últimos ensayos de Scaloni. Los once para enfrentar a Ecuador serían los siguientes. E. Martínez; Montiel, Pezzella, L. Martínez, Acuña; De Paul, Paredes, Rodríguez, González; Messi y Lautaro Martínez. Es decir en total serian cinco las modificaciones del equipo que venció a Bolivia.

Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez, Leandro Paredes y Nicolás González reemplazarían a Francio Armani, Exequiel Palacios, Alejandro Gómez, Ángel Correa y Sergio Agüero. El ganador de este cruce se enfrentará en semifinales el martes 6 al vencedor del partido entre Uruguay y Colombia. El otro lado del cuadro, lo completan Perú Vs Paraguay y Brasil Vs Chile.