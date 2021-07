Selección Argentina: ¿cuáles son las dudas de Scaloni para enfrentar a Brasil?

El próximo sábado se estará definiendo la Copa América 2021. En el Maracaná, la Selección Argentina se enfrentará contra el local Brasil en un duelo que tendrá expectante a millones de latinoamericanos. Para este encuentro, Lionel Scaloni tiene varias dudas para el duelo contra los brasileños. Puntualmente son cuatro las incógnitas que el DT tratará de definir este viernes.

El Intransigente informó que a lo largo de la Copa América la Selección Argentina fue de menor a mayor en cuanto a juego. Comenzó empatando 1-1 ante Chile en la fase de grupos y luego ganó todos los encuentros que se le presentaron ante Bolivia, Uruguay y Paraguay. En cuartos de final le tocó enfrentar a Ecuador y accedió a las semifinales goleando por 3-0.

Ante Colombia por semifinales se le complicó el panorama en el segundo tiempo. Los cafeteros empataron el encuentro –Argentina estaba 1-0 arriba desde los seis minutos de la primera parte- y lograron llevar el duelo a la tanda de penales. Ciertos cambios de Lionel Scaloni estuvieron en tela de juicio luego del partido.

Nahuel Molina fue el lateral derecho en gran parte de la copa ganándole el lugar a Gonzalo Montiel. Aún así, según informó Gustavo Yarroch en Radio La Red, la duda estaría en quién pondrá el entrenador el sábado ante Brasil. A su vez, otra de las dudas está entre Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña para la zona izquierda de la defensa.

Por otra parte en la zaga central esperarán a ver la evolución de Cristian Romero. Si se encuentra en condiciones de su lesión irá desde el arranque, si no ingresará Germán Pezzella. La cuarta duda del entrenador parte desde el mediocampo, ya que no sabe si poner como cinco a Guido Rodríguez o a Leandro Paredes. Ante Colombia jugó el ex River, Rodríguez.