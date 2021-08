Selección Argentina: un jugador que iba a volver a vestir la albiceleste se lesionó

En septiembre, la Selección Argentina va a volver a jugar. El seleccionado disputará sus primeros partidos después de la obtención de la Copa América. A pesar de esto, el técnico, Lionel Scaloni va a tener que meter mano en la lista de convocados, ya que muchos de los jugadores campeones tienen molestias. En este contexto, un jugador que iba a volver a vestir la albiceleste se lesionó.

El Intransigente informó que dicho jugador es Mauro Icardi, quien se retiró con un fuerte dolor en su hombro derecho en los minutos finales del encuentro. Dicho esto aún se desconoce la gravedad de la lesión, pero acorde al propio Mauricio Pochettino no sería algo menor: “Habrá que ver que dicen los análisis. No pinta bien, esperamos que no sea grave y que sea solo un susto. Pero bueno, tiene un dolor muy fuerte en el hombro, veremos de qué se trata cuando lleguemos a Paris”.

Mauro Icardi de 28 años arribó al PSG en la temporada 2019/20. Hasta la fecha lleva convertidos 35 goles más 10 asistencias en 66 partidos. Para muchos hinchas en redes merece ser parte de la Selección Argentina de forma regular. La Selección Argentina enfrentará a Venezuela el jueves 2 de septiembre en Caracas, por lo que aún hay tiempo para que el delantero se recupere en caso de que efectivamente padezca de una lesión.

La lista de Scaloni

De cara justamente a la triple fecha de Eliminatorias a disputarse el próximo mes, Lionel Scaloni convocó a los siguientes jugadores según información compartida en el programa “ESPNF12”. Los arqueros: Emiliano Martínez, Franco Armani y Juan Musso. Los defensores: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, German Pezzella, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Juan Foyth, Marcos Acuña y José Luis Palomino.

Los mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alejandro Gómez, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Lucas Ocampos, Emiliano Buendía, Guido Rodríguez y Nicolás Domínguez. Finalmente, los delanteros: Lionel Messi, Lautaro Martínez, Nicolás González, Julián Álvarez, Ángel Correa, Ángel Di María, Joaquín Correa y Mauro Icardi. Tras el partido contra Venezuela, la Albiceleste jugará contra Brasil el domingo 5 como visitante y ante Bolivia el jueves 9 en el Estadio Monumental. Posiblemente con público.