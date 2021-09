Comienza la segunda fecha del fútbol en Catamarca: ¿quiénes jugarán?

Esta tarde comienza la segunda fecha del fútbol en Catamarca y habrá acción en dos canchas de la provincia con importantes partidos. En el estadio Malvinas Argentina se jugarán dos encuentros, el primero por la división B entre La Fiel y Valle Chico, ambos vienen de ganar la fecha pasada. Por la división A será el turno de Juventud Unida de Santa Rosa y el Sportivo Villa Cubas.

Por otro lado, en el estadio Polideportivo de Chumbicha jugarán a las 14:30 hs, Ferro vs Sarmiento con el arbitraje de Matías Salcedo y los asistentes, Jorge Romero y José Silva Castaño. El local viene de empatar en el debut mientras que el visitante cayó en la primera fecha. Hay que recordar que el fútbol en Catamarca regresó la semana pasada bajo estrictos protocolos para evitar la propagación del Covid-19.

Los equipos de la división A presentaron la lista de concentrados. En este marco, Villa Cubas entregó los siguientes nombres: 1- Juan Martín; 2- Rubén Ceballos; 3- Jorge Sigampa; 4- Santiago Torres; 5- Facundo Torres; 6- Iván Rojano; 7- Williams Allende; 8- Julio Vergara; 9- Facundo Orellana; 10- David Vera; 11- Javier Chazampi; 12- Miguel Rizzardo; 13- Nazareno Sánchez; 14- Néstor Agüero; 15- Esteban Valatkevicnis; 16- Gabriel Carreño; 17- Marcos Mingolla y 18- Leonardo Sánchez.

Pablo Maturano, técnico de Juventud eligió a: 1- Exequiel Tula; 2- Leo Maldonado; 3- Franco Bordón; 4- Rodrigo Silva; 5- Iván Toloza; 6- Nelson Rosales; 7- Marcos Agüero; 8- Héctor Maldonado; 9- Diego Quiroga; 10- Emanuel Ceballos; 11- Lucas Tapia; 12- Francisco Carrizo; 13- Marcos Vega; 14- Yair Cejas; 15- Félix Soria; 16- Gabriel Galíndez; 17- Jorge Agüero y 18- Román Ramírez.

¿Cómo continúa la segunda fecha?

La segunda fecha del torneo de fútbol en Catamarca concluirá mañana viernes. En el estadio Malvinas Argentinas jugarán a las 14 hs Vélez vs Rivadavia (A) y a las 16 hs San Lorenzo vs Defensores (A). Además, en la cancha de Independiente de la Primero de Mayo: San Isidro vs Salta Central (B) e Independiente vs Policial (A). En Sarmiento llegará el turno de Liberal Argentino vs Parque Daza (B) y Chacarita vs Américo Tesorieri (A). Por último, Independiente de Huillapima recibirá a Estudiantes (B).