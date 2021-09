Fútbol en Catamarca: los árbitros dejaron a los chicos de inferiores en la dulce espera

La vuelta de la liga capitalina de fútbol en Catamarca trajo consigo problemas de organización como el que está sucediendo en Huillapima. Una vez más, los árbitros de la liga dejaron a los niños de las inferiores de Independiente de Capital y Rivadavia de Huillapima en la dulce espera, equipados y listos para ingresar a la cancha. “El sábado pasado nos hicieron lo mismo, se suspendió al último momento porque los árbitros no habían arreglado con la liga”, reprochó una madre.

“También nosotros desde Capital hicimos el viaje y cuando llegamos acá nos enteramos que no se jugaba. Hoy en teoría daba inicio con los chicos de 4ta, 5ta y 6ta división, inferiores de Independiente de Capital contra los de Huillapima. Los de la 6ta división tenían que jugar a las 9 de la mañana y ahí siguen equipados, esperando que lleguen los árbitros. Todavía no dan aviso de por qué no llegan”, agregó indignada.

Por suerte, llegó el técnico de la primera división de Independiente, “Mara” Villafáñez, para “parchar” la falta de organización. Junto a los representantes de la liga de fútbol en Catamarca y de cada equipo decidieron que se largara el partido de la 6ta división, de chicos entre 12 y 13 años. El encuentro se está jugando con el arbitraje del “Mara” y por el momento no se sabe qué ocurrirá con los demás partidos de la jornada.

Todavía no dicen nada de lo que va a pasar con los chicos de la 5ta y 4ta división, que son los más grandes. El lamento de los familiares es por la manera en la que las autoridades juegan con las ilusiones de los jóvenes; sin tener en cuenta el viaje que hicieron todos los chicos de SFVC para llegar a horario. Hay que recordar que el deporte volvió a ser habilitado con espectadores en los últimos días por parte del Gobierno provincial.

La respuesta de la liga de fútbol en Catamarca

“Lo que dicen es que desde la liga llamaron a las 9:30 hs para informarle al presidente de Rivadavia de Huillapima que debían ser ellos los encargados de buscar el grupo de árbitros”, informó la mamá de un joven de Capital. La situación es indignante dado que no es un torneo así nomás de barrio; sino que empeora al conocer que es la competencia oficial de la liga capitalina de fútbol en Catamarca.