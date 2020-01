A un año de la muerte de Emiliano Sala todavía no hay justicia

El fútbol cayó con el avión que lo transportaba en el Canal de la Mancha.

El 21 de enero del 2019 el mundo del fútbol quedó impactado, luego de que el avión en el que viajaba Emiliano Sala cayera en el Canal de la Mancha. Durante varios días, barcos de distintas naciones se enfocaron en la búsqueda del cuerpo del joven, que finalmente apareció. Hoy, luego de un año de su fallecimiento, todavía no hay un motivo cierto del accidente.

El Intransigente informó que luego de días de búsqueda se encontró la aeronave en el fondo del agua, donde también fue encontrado el cuerpo del delantero. 365 días después de la tragedia todavía no se conocen las causas por las cuales Sala decidió abordar aquella pequeña avioneta, y las fallas que llevaron a que el medio de transporte se estrelle en medio del camino entre Francia y Gales.

Darío Sala, su hermano, concedió una entrevista donde contó cómo atraviesa la familia esta situación. “Nosotros no sabemos mucho, la verdad que no nos dicen muchas cosas, hay temas que hablan los abogados y nosotros no sabemos. Nosotros todavía pedimos justicia, no puede haber justicia hasta saber qué pasó. Queremos que se investigue todo”, comentó en primer punto.

El pedido es esclarecimiento y justicia es lo que moviliza a toda la familia del delantero. “Lo que más quiero decir es que buscamos que todo salga de la mejor manera. Buscamos justicia, todos. Hoy lo que nos pasó a nosotros no queremos que le suceda a otra familia u otro joven, no sólo futbolista, que cualquiera pase por lo que nos pasó a nosotros”, afirmó.

Por último agregó: “No puedo culpar a nadie… Y es lo que menos quiero hacer, mientras no tenga pruebas. Yo no puedo decir quiénes tuvieron la culpa”, concluyó. Por el momento no hay nada claro y la investigación continúa su curso con abogados en el viejo continente. Mientras tanto Nantes y Cardfiff están en una disputa legal por el pago del jugador que nunca llegó a jugar en la liga inglesa, y en el medio está la muerte de un joven futbolista.

Share this: Twitter

Facebook