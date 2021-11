Selección Argentina: Scaloni confirmó a Messi de titular en el superclásico del martes ante Brasil

Scaloni confirmó a Messi de titular en la Selección Argentina en el superclásico del martes ante Brasil. El entrenador anticipó que está “confirmado que “La pulga” va a jugar, tras ingresar un rato ante Uruguay y cara al trascendental juego ante los dirigidos por Tité, en un partido que puede dejar a la albicelestte en el Mundial Qatar 2022. La noticia trajo alegría para todos los amantes del Futbol.



El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó este lunes que el capitán del equipo, Lionel Messi, jugará el martes desde el inicio ante Brasil en San Juan. Luego de ser suplente ante Uruguay en Montevideo, en el anterior partido de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial Brasil 2022 “La pulga” vestirá la camiseta celeste y blanca.









“El otro día estaba bien a nivel físico pero decidimos al final que lo mejor era que juegue sólo unos minutos para que fuera sintiendo buenas sensaciones. Para mañana está confirmado que va a jugar y esperemos que se encuentre bien”, aseguró el entrenador en la conferencia de prensa que brindó en el predio de Ezeiza. Messi, retornará a la titularidad en el seleccionado luego de recuperarse de sus isquiotibiales y la rodilla izquierda, que le impidieron jugar los dos últimos partidos con París Saint Germain.



Scaloni dejó en suspenso la situación del mediocampista Leandro Paredes, inactivo desde la anterior ventana de Eliminatorias en octubre por un desgarro en los cuádriceps derecho. “Está bien pero tenemos que evaluar si lo incluimos en la convocatoria final para el partido”, aclaró. “Se entrenó con normalidad pero recién lleva tres práctica y queda una por delante ante del partido. Es una decisión que tomaremos a último momento. Viene con muchos días de baja y lo más importante es que esté bien. En teoría lo está, de la lesión está curado” explicó.





El seleccionado se prepara para recibir a su eterno rival



El entrenador hizo luego un repaso del resto de los jugadores tocados, Paulo Dybala y Julián Álvarez, cuyo estado no reviste ninguna gravedad. “Paulo venía con un golpe antes de llegar a la Selección, en el entretiempo con Uruguay se le cargó un poco y decidimos sacarlo por precaución. Estamos pendientes de los estudios, en caso que no tenga nada, será parte de la convocatoria”, dijo en relación a “La Joya”, que hoy festeja sus 28 años.



Según la información brindada por TÉLAM, “Lo de Julián no fue nada, le hicimos exámenes en Montevideo por control. Tenía una molestia en el pubis pero no hay ningún tipo de problemas con él”. Por otro lado, la probable formación Argentina para recibir a Brasil es la siguiente: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.