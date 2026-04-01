Adorni suspende su conferencia en medio de cuestionamientos y crecen las versiones sobre su futuro

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió suspender su habitual conferencia de prensa de los miércoles en un contexto marcado por cuestionamientos sobre su situación patrimonial. La medida se produjo luego de una semana atravesada por denuncias y críticas en torno a la compra de propiedades que, según trascendió, no habrían sido declaradas y generarían dudas respecto de su correspondencia con los ingresos percibidos como funcionario público.

En paralelo, el funcionario tiene previsto reunirse con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. Aunque desde el entorno oficial se indicó que el encuentro responde a cuestiones de agenda, en el ámbito político crecieron las especulaciones sobre su continuidad en el cargo, en medio de versiones que advierten sobre un posible impacto negativo en la imagen del Gobierno de cara a futuros compromisos electorales.

La situación también tiene derivaciones judiciales. En las próximas semanas, Adorni deberá presentar su declaración jurada patrimonial, con fecha límite el 31 de mayo, donde deberá detallar sus bienes y justificar su evolución en los últimos años. En ese marco, se espera que brinde precisiones sobre la adquisición de inmuebles y otras operaciones que quedaron bajo análisis público.

Además, se iniciaron averiguaciones sobre distintos movimientos, entre ellos viajes en vuelos privados y operaciones inmobiliarias que habrían incluido pagos en efectivo y financiamiento por fuera del sistema bancario. También se puso bajo la lupa la participación de su entorno familiar en actividades oficiales, particularmente por el viaje de su esposa en un vuelo presidencial, lo que generó cuestionamientos desde distintos sectores.

Frente a este escenario, desde Casa Rosada sostienen que el funcionario cuenta con respaldo político y descartan, por el momento, una salida inmediata del cargo. No obstante, el desarrollo de las investigaciones y la evolución del caso podrían incidir en su futuro dentro del Gobierno, en un contexto donde la exposición mediática y las críticas públicas mantienen el tema en el centro de la agenda política.