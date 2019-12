Le dedicó una publicación a su familia.

Después del escándalo con Gonzalo Heredia, la actriz decidió romper el silencio, pero no para responderle a él. Araceli González recordó un momento especial en su vida. Se trata de su matrimonio con Fabián Mazzei. La pareja está casada desde el 14 de diciembre del 2013 y llevan una hermosa relación. Así lo comentó Araceli en una publicación.

Como dijo El Intransigente, la actriz recordó el momento con un post de Instagram. “En esta fecha hacía unos días que nos habíamos casado con Fabián Mazzei. 14 de diciembre del 2013. Mi hijo fue quien quiso que sucediera. Fue una fiesta inolvidable, amorosa y rodeada de seres preciosos. Compartimos todos tres días! La fiesta más larga, en una de las estancias más bellas de Buenos Aires. Mis mejores recuerdos, sensaciones y calidez”, comenzó diciendo Araceli.

“Son muchos años de estar juntos, caminando abrazados, fieles a nosotros mismos. Fieles y respetuosos a nuestro sentimiento. Mis hijos amaron este plan. Aman este plan. El plan de calidad de vida. Basado en la verdad y el respeto mutuo. Cuidando y entregando. Los adoro. Los cuatro somos parte de esta historia. Tomas Kirzner, Flor Torrente #vidasaludable. Que estamos juntos el 24 de diciembre de este año #12años un número! ¿No amor? Continuará…”, agregó Araceli.

Recientemente, la actriz estuvo en el centro de la polémica. Es que Gonzalo Heredia tuvo una fuerte disputa con ella en 2016 durante las grabaciones que compartieron en “Los ricos no piden permiso”. “La verdad es que yo no puedo mentir ni decir una cosa por otra, cualquier persona que me conozca sabe que siempre es blanco o negro”, había expresado el actor.

Más tarde, Gonzalo continuó criticando con sutileza a Araceli. “Yo estoy mucho más cerca siempre de los técnicos que vienen, no sé, de Ranelagh o Caseros, que se levantan a la cinco de la mañana. Estoy más cerca de esa gente que de todo esto”, agregó el prestigioso actor. En ese momento, Heredia se molestó con Araceli porque ella llegaba constantemente tarde al set de grabación. Sin embargo, las heridas continúan a flor de piel.

