Chano habló con Pampita de sus adicciones

El ex cantante de Tan Biónica se está recuperando.

Chano Moreno Charpentier habló de sus adicciones en el programa de Pampita. El ex líder de Tan Biónica está transitando una carrera como solista. Hace poco estrenó su disco “El doble”. Habló en los medios después de casi un año alejado de las cámaras que por mucho tiempo lo tuvieron en sus títulos. Esto contó sobre su salud.

Como informó El Intransigente, Chano dijo: “Hice tratamientos desde los veinte años, y ya sé que el estilo de vida que tenía antes no funciona. Cuando escuchás que alguien empieza a descontrolarse termina en la cárcel, en el hospital o muerto y componer de manera intoxicada es un ruido en el mensaje”, comenzó diciendo el protagonista.

Además, Charpentier destacó el hecho de componer alejado de los vicios que en el pasado lo dañaron. “Es mucho más genuino si estoy libre de todo eso porque el mensaje sale limpio desde mi cerebro y lo importante es que se escucha el mensaje y no al mensajero. Aprendí a correrme, a tratar de dejar un mensaje antes de ser una megafigura porque es puro egocentrismo. Ahora me siento bastante solo, pero primero tengo que relacionarme conmigo mismo porque el amor se trata de dar y no buscar una enfermera”, aseguró.

Consultado sobre las diferencias musicales con respecto a sus otras obras, Chano fue contundente. “Seguramente hay un montón de puntos de contacto, pero componer sin mi hermano es raro, tengo que trabajar con otros productores, cada uno con su estilo. Durante ese proceso de búsqueda está la construcción de mi propia identidad. Cuando me lancé como solista no entendía qué estaba haciendo ni qué música me gustaba y en el camino pagué muchos precios emocionales porque, además, lo primero que se pierde cuando se acaba un proyecto es la identidad”.

Por último, Chano envió un mensaje que ilusiona a sus fanáticos de cara al futuro. “Ahora estoy agradecido de estar en este proceso haciendo música. Es un disco sensible y refleja lo que estoy pasando. Todo me afecta bastante, pero trato de ponerlo en palabras. Estoy madurando sobre eso y también junto a la gente”, finalizó.

