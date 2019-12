Quiere que los medios la traten con el cuidado suficiente.

Charlize Theron habló de su hija transgénero. Explicó por qué reveló la decisión de su hija hace unos meses. La actriz tenía miedo de que Jackson sufriera de la transfobia de otras personas a tan corta edad. Ahora le preocupa que la prensa no hable correctamente de ella, es decir, con el pronombre que le corresponde. Dio un mensaje admirable.

Como informó El Intransigente, la actriz habló sobre la decisión de su niña en una entrevista con Pride Source. “Fue mi hija Jackson la que con tres años me miró a los ojos y me dijo que no era un chico. Todo empezó así”, confesó la ganadora de un Oscar. “Esta es su historia. Solo suya. Y la que tiene que contarlo es ella si el día de mañana tiene ganas de hacerlo. Yo como madre lo único que quería es hacerle ver al mundo que aprecio mucho que desde ahora use el pronombre correcto con ella”, explicó.

Luego se sinceró acerca de las situaciones que las han hecho sentir mal. “Lo más duro para nosotros ha sido comprobar cómo todavía la gente sigue hablando de ella con el pronombre erróneo. También ver a la prensa hablar en masculino de ella. Eso es algo que le hace mucho daño”, detalló la hermosa y talentosa intérprete, cuya hijita tiene 7 años y ya es consciente de lo que se dice en los medios.

“Si no he hablado más de ella desde en público es porque creo que más allá de pedir a la opinión pública y a la prensa que la traten con respeto, el resto de su vida es privada y debe ser ella la que comparta los detalles cuando esté preparada para ello”, argumentó. Por último, hizo una reflexión sobre un triste anécdota.

La estrella de Hollywood contó que cuando era chica y vivía en Sudáfrica le preguntó a su madre si uno de sus vecinos era homosexual. Su mamá le dijo que sí y le explicó que el padre de aquella persona no quería admitirlo porque le parecía que estaba mal. “Me pareció una cosa horrible. Por eso yo nunca he querido ser ese tipo de madres que miran para otro lado. Por eso dije lo que dije en su momento”, concluyó Theron.

