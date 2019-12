Joaquín Phoenix nunca le dijo que “sí” al Joker

Todd Phillips lo convenció después de muchas charlas.

A pesar de la fama mundial que se hizo la película, Joaquín Phoenix nunca le dijo que “sí” formalmente al Joker. Al principio, el actor no estaba muy convencido de participar, pero Todd Phillips, el director de la cinta, lo terminó conquistando. Esto fue posible después de muchas intensas charlas sobre la película. Un día Phoenix terminó aceptando, pero no lo hizo de la manera convencional.

Como informó El Intransigente, si bien Phillips se acercó al actor sobre la posibilidad de encabezar una historia centrada en el villano de Gótica, él nunca le dijo que sí formalmente. De acuerdo a lo expuesto por el portal We Got This Covered, Phoenix relató que simplemente se presentó para una prueba de vestuario. Y el resto es historia.

Anteriormente, el actor le había dicho que no a otra propuesta del cine de héroes, cuando Marvel Studios le había ofrecido el papel principal de “Doctor Strange”, como lo mencionamos en una nota anterior. Y al parecer, tampoco estaba del todo convencido con la idea de protagonizar al payaso del crimen. Sin embargo, cuanto más se conocían con Phillips y más charlaban sobre el proyecto, ocurrió la magia.

Después de conquistar la taquilla mundial y ganar un total de 1.050 millones de dólares, la película “Joker” de Todd Phillips se estrenará en Blu-ray el 7 de enero. Y aún no hay un comunicado oficial, pero de concretarse las negociaciones con Warner Bros, eventualmente podrían volver a trabajar juntos en una secuela.

Tal fue el éxito desbocado de la película que los altos mandos del estudio parecen dispuestos a acelerar una serie de películas independientes para los más grandes villanos de Batman, comenzando con una historia similar al estilo Joker para Harvey Dent, además de un tentativo proyecto sobre Doctor Frío, también reseñado en esta nota.

