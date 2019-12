Pablo Rago denunciado por abuso sexual

"Es un violento, un machista".

Pablo Rago fue denunciado por abuso sexual. La víctima fue Érica Basile que habló en el programa de radio de Ulises Jaitt y le comentó lo ocurrido. Todo ocurrió en el departamento del actor, que la tocó sin su consentimiento. Además, Érica sostuvo que él veía a las mujeres como un objeto y se burló de ella cuando intentó defenderse. Después de esta situación continuó hostigándola con mensajes y videos.

Como dijo El Intransigente, la víctima no pudo realizar la denuncia antes por miedo a las consecuencias. “En la fecha se hizo presente la damnificada refiriendo que trabajó como actriz realizando participaciones secundarias en distintos programas, siendo que en el año 2013 conoció en Canal 9 al denunciado, con el cual solo mantuvo comunicación telefónica hasta el año 2015”, informaron fuentes policiales.

“Cuando pasó todo no lo hablé con nadie porque no sabía cómo. No me salían las palabras, y tampoco lo hice con un familiar. Era algo que me perturbaba mucho”, le dijo la demandante al conductor. Luego, agregó: “Es un violento, un machista, muy machista. Para él somos objetos, la mujer es un objeto”, sostuvo y se adentró en lo que fue el terrible momento que le hizo pasar el actor.

Así fue como afirmó que antes de la violación, Rago le pedía fotos. “Incluso cuando estaba embarazada, porque me dijo que le excitaba. Me dio impresión y lo dejé pasar. Luego de un tiempo, volvimos a hablar, fui a su departamento, nos besamos. Hasta ahí todo bien”. Según la denunciante, Rago le había prometido trabajo en limpieza. “Yo estaba en una mala situación porque me estaba separando, estaba sola, mal. Me dijo ‘contás conmigo’”, añadió.

“Empezó a tocarme e introdujo sus manos haciendo presión en mis partes íntimas… Él tenía un pedido sexual, al que yo no estaba acostumbrada. Siguió haciendo lo que él quería. Se puso histérico y caprichoso porque yo no accedí a lo que él quiso. Me di cuenta de que no estaba bien lo que estaba pasando. ‘Para qué viniste, no sos una nena’. Yo le dije que no me gustaba que me traten como una puta, le puse los puntos. Siempre me humilló, me ninguneó, siempre”. Luego de eso, se acercó a ella “y ahí hubo una penetración que no fue consentida”, dijo Basile quién confía en la justicia para esclarecer el caso.

