Juego de Gemelas: el nuevo remake de Disney

Se hará nuevamente a la icónica película protagonizada por Lindsay Lohan.

Disney está acostumbrándose a los remakes de sus más famosos éxitos. Ya considerados clásicos en el cine infantil, numerosas películas fueron vistas con nuevas tecnologías, tal como “Aladdin” y “El Rey León”. Según trascendió en El Intransigente, con la novedad de Disney+, la nueva plataforma de streaming, Disney parece estar renovando su cartelera de películas.

De acuerdo a lo reportado por el portal de primicias We Got This Covered, fuentes confiables al medio, advierten que el estudio tiene otra propiedad en la mira. La comedia de culto protagonizada por una joven Lindsay Lohan: “Juego de Gemelas” sería la elegida para la hazaña. Al igual que las mencionadas arriba, la idea sería que la producción tenga su estreno a través de Disney Plus.

“Juego de Gemelas” tuvo una versión previa a la de Lohan en el año 1961. Sin embargo, el público moderno está mucho mas familiarizado con la remake de 1998 que protagonizó la tierna pelirroja en un doble papel. Parece ser que es el éxito de este, en particular, que Disney espera repetir para esta tercera entrega de la reconocida historia de enredos familiares.

Además el medio advierte que el estudio pretende traer a una figura clave de regreso a la película. Esta se trataría de la directora veterana en comedias: Nancy Meyers. Las fuentes dicen que Disney espera conseguir que la cineasta se suba a bordo de nuevo, aunque no está claro en este momento si se le ha acercado la propuesta o incluso si estaría interesada.

La historia sigue a unas gemelas separadas al nacer. Una de ellas británica y otra estadounidense, que se encuentran accidentalmente en un campamento de verano. Como es de esperarse, traman un plan para intercambiar vidas en un intento de conseguir que sus padres divorciados vuelvan a estar juntos. Hayley Mills interpretó a la dupla en la película del 61, mientras que la del 98 fue la gran oportunidad de Lohan.

