La acusación de Érica Basile contra Pablo Rago: los detalles

La actriz lo denunció formalmente hace unas horas.

Pablo Rago se ve involucrado en una escalofriante noticia, que hace sólo unos días es de público conocimiento. En las últimas horas se realizó una denuncia formal contra el actor. Pablo Rago se destacó en muchas novelas, y ahora, está alejado de la televisión, pero no de la polémica. Es más, el actor se encuentra en el ojo de la tormenta por una denuncia por violación oficializada en el Juzgado Criminal y Correccional N° 54, según lo que informó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El Intransigente informó que Érica Basile expresó lo que vive en estos momentos. “Algunos me preguntan para qué fui a su casa. Me hace muy mal y me destroza este caso y los comentarios que me llegan. Estoy pasándola mal, esto fue en el 2015. Es algo que me venía perturbando hace años, porque me lo re calle, no lo hable ni con mi familia tampoco. Fue un shock yo no me lo esperaba“, aseveró.

Luego, en diálogo con “Nosotros a la Mañana”, la persona denunciante narró el feo suceso que vivió con el actor. “Coordinamos, me invitó a su casa y me pago un taxi. Había química entre los dos. Al llegar al departamento estaba todo muy bien, pero me después me encontré con una situación que no me la esperaba. Él estaba fumando un cigarrillo de marihuana. Me pidió una práctica sexual, me negué, me insulto y me denigró. Se puso violento”, indicó.

Por último, Érica contó qué le gustaría que ocurra en estos momentos. “Desde que lo denuncié tengo ataques de pánico. Me gustaría que salga Pablo a hablar y que diga y niegue todo lo que estoy diciendo. Que estaba con una cámara, que me toco, etc. Me arruinó la vida, me humilló, me siento humillada por completo y estoy entera por mis hijos”, selló.

Ayer se filtraron supuestos audios e imágenes del actor, en donde se pueden leer conversaciones con la denunciante de un tono bastante elevado. En uno de estos, se puede ver cómo el exconductor de TVR le pide imágenes y verla personalmente. “Arrugaste con el pedido de invitación, arrugaste con las fotos. ¡Vení ya!”, expresa, mientras que por parte de la chica se ven respuestas preguntando cuándo podrían encontrarse. Tras el envío de una foto, él le contesta: “¿A eso le llamas fotos hot? Hacete de abajo, nena. Sos una mojigata”, indica en el chat.

Share this: Twitter

Facebook