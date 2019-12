Mati Napp habló de Flor Vigna y Nico Occhiato: “Se aman..”

Las declaraciones del coreógrafo de Showmatch.

En la final del gran Bailando por un sueño 2019, se enfrentaron Flor Vigna y Nico Occhiato. Ellos fueron pareja durante alrededor de 5 años, y al parecer, la misma farándula no superó la separación, ya que los rumores de regreso están a flor de piel. Los exs disputaron el gran premio que finalmente ganó Nico con la talentosa Flor Jazmín Peña. Así lo informó El Intransigente.

Sin embargo, este no fue el único condimento que tuvo la gran final, ya que además, del otro lado de la pista se encontraba nada más y nada menos que Mati Napp, el también ex novio de Flor, con quien tuvo un romance tras terminar su relación con Nico. En medio de todo ese escenario y después de conocer al ganador, el que habló fue justamente el coach.

“Estaba preparado para eso. Me la vi venir. Uno se prepara para esas situaciones, aunque claramente era incómodo, pero te juro que estuve muy tranquilo. Estaba feliz y sentía que merecíamos estar ahí. Fui un espectador más de lo que a ellos les pasaba y lo aceptaba porque son ex, no se van a dejar de querer de un día para el otro”, sostuvo el coreógrafo.

Aunque lo que más llamó la atención de las declaraciones que dio en Siempre Show, fue aquella que deslizó tras una fuerte pregunta de una de las periodistas del ciclo. “¿Pensás que todavía hay cariño entre ellos?”, indagó Noe Antonelli. “Obvio, se aman y está perfecto. Está perfecto todo lo que pasó”, disparó sin anestesia Mati Napp sobre el vínculo de los finalistas.

Asimismo, hizo alusión al gran abrazo que le dio Flor luego de hacer lo mismo con Nicolás, un gesto que a muchos les llamó la atención. “Me parece que fue lo más genuino que hizo Flor en la noche. De todo lo que fue el show, en ese momento ella dijo ‘lo voy a abrazar’. No niego que me sorprendió. No me lo esperaba”, sostuvo el talentoso coach del Bailando.

Share this: Twitter

Facebook