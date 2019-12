El curioso ida y vuelta entre Pampita y Wanda Nara

Tras los comentarios de Wanda, Pampita salió a responderle.

Tras una romántica boda, televisada y admirada por toda la farándulo, aparentemente, el buen momento de Pampita terminó. Ahora, Carolina se encuentra atravesando un mal momento desde lo personal, ya que fue denunciada por su exempleada doméstica, quien era como un familiar para ella, y que fue una dama de honor en su propia boda. La jurado salió a defender su nombre, e inclusive lloró en vivo al hablar del tema. Así lo informó El Intransigente.

Para colmo, Wanda Nara dio recientemente una entrevista y todo parecía indicar que sus dichos eran un palito para Pampita. “Tener niñera jamás fue una opción para mí. Nadie los cuidaría como yo. De repente, estoy al aire y mis compañeros me cargan porque no dejo mi teléfono bajo ninguna circunstancia. Voy monitoreando a los chicos mientras duermen, a través de las cámaras que hice instalar en cada uno de sus cuartos”, explicó la mediática en diálogo con la Revista Gente.

Recordemos que actualmente la hermana de Zaira cuenta con un total de cinco hijos provenientes de dos matrimonios distintos. Junto con Maximiliano López, delantero que actualmente viste la camiseta de Crotone de Italia tiene a los varones Benedicto, Constantino y Valentino. Mientras que con Mauro Icardi, atacante de París Saint Germain, posee a Isabella y Francesca.

Carolina Ardohain expresó en su programa “Pampita Online” lo que le pareció la frase de la representante de Mauro. “Wanda no tiene nada que ver con esto. Y no sólo me parece, ayer hablé con ella porque nosotras nos hablamos, y me dijo: ‘Te juro que esta entrevista la di hace dos semanas y este comentario está dentro de un montón de preguntas’, Nunca se imaginó que lo iban a levantar, ni que iba a suponer que era un palito directo”, aseveró.

Así concluyó la conductora con el pensamiento al respecto de Wanda. “Imaginate ella que está chocha en París, diciendo ‘le voy a tirar un palito’. No, ¡nada que ver! Cada uno tiene la libertad de criar a sus hijos como le parece. Cuando uno da una entrevista, no todo es tan literal. Capaz está diciendo: ‘Yo soy la que los lleva al cole, la que les hace el desayuno’. Y tal vez tiene otra ayuda aparte, pero todo lo que tiene que ver con el tema de los chicos se encarga ella. No hay que juzgar”.

