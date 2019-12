Federico Bal habló sobre un particular gesto de Laurita Fernández

El actor relató el buen accionar de la bailarina.

La historia de amor entre Federico Bal y Laurita Fernández fue muy intensa y televisada, de principio a fin. Se enamoraron cuando bailaban juntos en la pista de ShowMatch, tras el escándalo de Federico con Barbie Velez, y mientras Laurita estaba en pareja con el producto Federico Hoppe. La atracción fue inmediata y tras un par de meses de tensión, confirmaron su romance. Así lo informó El Intransigente.

Pero a pesar de que al principio su romance estuvo marcado por la pasión, con el tiempo la llama se fue apagando. El trabajar juntos y verse todos los días de la semana hizo que la relación se desgastara y a pensar de que en un principio tenían intención de irse a vivir juntos y formar una familia, todos esos sueños quedaron por el suelo a los pocos meses. Además, como si fuera poco, empezaron a aparecer mujeres que aseguraban haber estado con Fede cuando aún él era el novio de Laurita.

Los rumores de infidelidades fueron la gota que rebalsó el vaso y Fernández terminó por dejar a Bal. pero él le pidió perdón e intentó arreglar las cosas. Le prometió que iba a cambiar y que nunca más le iba a ser infiel. Ella lo perdonó y volvieron, sin embargo no duraron mucho ya que otra vez Federico empezó a frecuentar mujeres. La relación estaba demasiado desgastada y tal como era de preverse se separaron de forma definitiva y cortaron todo tipo de contacto.

Ahora, él está conociendo a una joven uruguaya llamada Melina Carballo, mientras que ella está con Nicolás Cabré con quien ya convive y tiene planes de agrandar la familia. A pesar de que no terminaron en las mejores condiciones, Laurita mostró su lado empático con Fede cuando hace unos días se comunicó con él tras enterarse que su padre Santiago Bal había fallecido luego de estar internado en grave estado.

En diálogo con Involucrados, el actor contó que se sintió “muy acompañado”en ese duro momento y que su celular “explotó de llamados y mensajes”. Al ser consultado sobre si entre ellos llamados estuvo el de su ex pareja, Federico no dudó en decir la verdad. “Sí, ella me llamó. La verdad es que tuve un apoyo total de parte de gente que yo quiero mucho. Me han llamado todas mis ex novias, ex parejas de papá… me sentí muy acompañado”. Un increíble gesto.

