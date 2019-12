Catherine Fulop se enfrenta a un revés legal

Por sus dichos sobre el Holocausto.

Hace un tiempo, en mayo de este año, Catherine Fulop hizo unos comentarios alarmantes en vivo, por lo que se enfrenta a un revés legal. La actriz comparó a Venezuela con el Holocausto. “¿Por qué crees que Hitler sobrevivió? Porque dentro los judíos eran los peores, eran los más torturadores dentro de los campos de concentración”, dijo. Esto no pasó desapercibido, ya que un abogado la demandó.

Según El Intransigente, Fulop habló en Radio Mitre. “No sé si tú sabes la historia. Los capos eran los propios judíos que torturaban a su propia gente, porque si no eran los más crueles. Esto mismo está pasando en Venezuela”, planteó la artista. Tras el exabrupto, ella fue muy cuestionada en las redes sociales y el abogado Jorge Monastersky la demandó al considerar que había infringido la Ley 23.592 que penaliza los actos discriminatorios.

Al enterarse de la situación, se mostró triste y pidió disculpas ante la DAIA, un gesto que provocó que la causa fuera archivada por la fiscalía, pero Monastersky presentó un amparo este viernes y finalmente cambió el curso de la historia, ya que la causa seguirá abierta. En diálogo con Teleshow, el propio Jorge lo confirmó.

“El delito se cometió, y nada tiene que ver si pidió o no perdón. No se trata de pedir disculpas sino de tomar conciencia de la gravedad de lo dicho. No se puede decir cualquier cosa y que no haya consecuencias. A Fulop no se la tiene que juzgar como actriz ni como persona sino por sus dichos, que han sido dolorosos“, reconoció el denunciante ante las cámaras.

Para cerrar, se mostró firme y contento por el nuevo giro contra Catherine. “Algo tan delicado no puede pasar desapercibido por la Justicia. Este no es un delito como el de calumnias e injurias, que es de carácter privado, sino que es un delito de acción pública”, cerró tajantemente al demostrar que irá hasta las últimas consecuencias.

