Fátima Florez llegó tarde a la foto y se fue llorando

Se lanzó la temporada teatral en Mar del Plata y nadie la esperó.

Fátima Florez llegó tarde a la foto del lanzamiento de la temporada teatral en Mar del Plata. La actriz de “Fátima es mágica” se demoró unos minutos por razones personales y ninguno de los elencos quiso esperarla. Tomaron la foto grupal sin ella, y solo le quedó irse, indignada. No sin antes sacarse una foto ella misma, para guardar como recuerdo. La artista propuso que le hicieran un montaje pero tampoco quisieron fotografiarla para eso.

Como dijo El Intransigente, Fátima habló en una entrevista radial sobre su enojo. “Ayer salió todo bien el debut, el teatro explotó y hoy se hace la foto del lanzamiento de todos los elencos y te juro que me da en el alma no haber llegado. Uno quiere cumplir con todo y bueno, no pude. No llegué por cinco minutos, por dos minutos. Me da bronca porque yo soy muy profesional y exigente conmigo. Es el lanzamiento de la temporada y desgraciadamente no pude estar. Pedí de alguna manera si se podía hacer un montaje, jamás lo pediría porque no soy nadie para hacerlo y siempre me gusta estar, pero bueno… Hoy tuve un pequeño accidente, hubo un mal entendido y llegue cinco minutos más tarde”, contó.

Un tanto resignada siguió diciendo: “Está todo bien, me tocó así hoy. Hay que aceptarlo. Estoy acá haciendo presencia. Me quedo con lo hermoso de ayer, que la rompimos. Yo avisé por teléfono que estaba retrasada tres minutos. Da bronca porque no es que llegué tres horas tarde, por tres minutos no estar en una foto te da rabia, conmigo misma, eh. Pero bueno, es el destino. Nadie me esperó para la foto. Avisé que estaba llegando y me dijeron que no se me podía esperar”, mencionó.

Además siguió dando detalles de cómo se sintió en esa situación en la que percibió que sus colegas la estaban excluyendo y aprovechándose de su ausencia por algunos minutos. “Pensé que al menos me podían sumar con un montaje como tantas veces se hace, aunque sea para estar presente pero bueno para eso tendrían que sacarme una foto y nadie quiso”, señaló.

“Me sentí en bolas. Por un lado uno está poniendo tanto y no poder estar por dos minutos, me da bronca conmigo misma. No es con nadie. Yo sé que a veces en las tapas de revistas hay que esperar a gente que no son ni Susana Giménez ni Mirtha Legrand. Está bien, yo jamás lo pediría para mí”, reflexionó tras asegurar que se sacó una foto en su silla aunque sea para que le quede de recuerdo de su paso por el evento.

