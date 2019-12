¿Martin Scorsese se retira del cine?

¿Será "El Irlandés" su última película?

Al parecer, Martin Scorsese se retira de su carrera como director cinematográfico a sus 77 años. Su última película, “El Irlandés”, tuvo una buena recepción de parte del público y la crítica. Incluso se encuentra entre las candidatas de los Premios Oscar. Habló sobre esta decisión y criticó las películas de superhéroes. Esto fue lo que dijo Scorsese.

Como dijo El Intransigente, el aclamado cineasta habló ante The Guardian. “Obviamente, hemos estado discutiendo mucho sobre esto, que las salas de cine han sido requisadas por las películas de superhéroes – ya sabes, sólo gente volando y golpeando y chocando, lo cual está bien si quieres verlo. Es sólo que no hay lugar para otro tipo de películas. No sé cuántas más puedo hacer, tal vez esta sea la última”, declaró.

“La última. Así que la idea era por lo menos conseguir que se hiciera y tal vez mostrarla por un día en la NFT, tal vez un día en la Cinemateca de París. No estoy bromeando”, concluyó. Es así como uno de los directores más venerados del cine podría haber dado el día por terminado. Y con más de medio siglo en el cine, nadie podría culparlo. Además retirarse en lo alto de su carrera luego que “El Irlandés” haya salido airosa, no estaría nada mal.

Sin embargo, Marty aún tiene otro proyecto en su agenda. Como lo anunciamos en una nota anterior, el italoamericano ha vuelto a fichar a Leonardo Di Caprio para “Killers Of The Flower Moon”. Esta es una nueva adaptación para la pantalla grande cuyo inicio de rodaje está previsto para marzo de 2020. El director de fotografía de “El Irlandés”, Rodrigo Prieto, es otro de los recurrentes que regresará para la cinta.

Basada en la novela del mismo nombre de David Grann, la película seguirá la investigación de los espeluznantes asesinatos en el condado de Osage, durante la década de 1920, poco después de que se descubriera petróleo bajo sus tierras. En ese entonces, el FBI, aún en su fase, se hizo cargo del caso y descubriendo un secreto horrible detrás de la ola de homicidios. Si querés conocer más sobre esta película te recomendamos esta otra nota anterior.

