Se burló de lo poco que duró su matrimonio.

La estrella del pop se casó con Liam Hemsworth luego de 10 años juntos. Pero el matrimonio duró poco, se separaron en menos de un año. De todos modos, ella parece haberlo superado rápidamente. Tuvo una relación con una youtuber y más tarde inició un noviazgo con Cody Simpson con quien está actualmente. Ahora, Miley Cyrus se ríe de su divorcio.

Según dijo El Intransigente, todo comenzó cuando el artista Matty Mo escribió en su lista de propósitos para el próximo año casarse con Miley y cuando se enteró, ella respondió: “Probablemente no durará mucho. 💍 Pero siempre lo podemos intentar. Cada disparo que no das es un disparo perdido”. Esta no es la primera vez que Miley se refiere a la relación fallida con el actor de Hollywood, pues en su último álbum incluso le dedicó una canción.

Liam Hemsworth tuvo una relación tan larga y llena de idas y vueltas con Miley Cyrus que parecía imposible pensar que ambos iniciaran un nuevo romance al poco tiempo de divorciarse, pero así fue. Por parte de la cantante se la vinculó, aún casada, con su amiga Kaitlyn Carter (lo que dio al inicio de los papeles del divorcio) y, actualmente, está en pareja con Cody Simpson. Por parte del actor, meses atrás se dejó ver con la modelo Maddie Brown.

Captaron a Liam por las calles de New York muy acaramelado con Maddie y todo parecía marchar de maravilla entre ellos. Sin embargo, las últimas novedades del australiano contradicen las especulaciones y dejaron a todos sorprendidos. Sucede que el famoso intérprete viajó a su país natal para compartir las fiestas con sus padres, Craig y Leoni. ¡Y les presentó nueva novia!

¡Así es!, el ex esposo de Miley fue fotografiado mientras presenta a sus padres a la modelo Gabriella Brooks en un restaurante de Nueva Gales. Si bien lo cierto es que no se vieron besándose o muy encariñados, la acción de llevarla a su hogar parece evidente ¿no? ¿Quién llevaría a una amiga a pasar la navidad en familia? ¡Al parecer el galán se volvió a enamorar y la cosa va muy enserio!

Share this: Twitter

Facebook