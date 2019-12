Otro escándalo para Pampita, ahora se enfrenta a su familia política

La modelo parece no tener paz en este fin de año.

El 2019 fue un año realmente complicado para Pampita, tras su casamiento y sus dramas con su exempleada. Al regreso de su luna de miel, empezó con los problemas, y ahora se le sumó uno más a su larga lista de escándalos mediáticos. La modelo se casó con Roberto García Moritán, expareja de Juanita Viale, el 22 de noviembre pasado, en una ceremonia exclusiva, y la pareja ya enfrenta otra polémica. Así lo informó El Intransigente.

Carolina debe enfrentar hoy dos inconvenientes importantes por “culpa” de su flamante esposo. En primer lugar, quedó enfrentada a su familia política sin buscarlo. El motivo es simple: el hermano de Roberto decidió abrir un negocio sin invitarlo a ser parte del mismo y, ante su reclamo, sus familiares decidieron ponerse en su contra, lo que generó una tremenda interna donde Ardohain, obviamente, apoyó a su marido, generando rispideces con sus suegros.

“Ahora los hermanos no se saludan y el resto, quedó más del lado de Francisco”, aseguró el Pollo Álvarez en Nosotros a la mañana, lo que dejaría a Pampita en contra de su familia política. Por si esto no fuera suficiente, García Moritán perdió su billetera con toda su documentación, lo que impediría que acompañe a su mujer y a sus hijos a Punta del Este, como tenía planeado hacer. La encargada de contar todo fue Pampita, en su programa de cable.

“No hay DNI, no hay cédula verde, no hay tarjetas de crédito. Llamado a la solidaridad. Si ves una billetera negra llena de mil cosas y adentro dice Roberto García Moritán te comunicás con la producción. ¡Se ofrece recompensa! Si no no nos vamos de vacaciones”, remarcó la modelo y luego intentó ponerle un poco de buena onda al difícil momento que está viviendo.

“Yo me voy igual. Si no se hacen todos los trámites y se demorará unos días más. Lo espero en la playa tomando sol”, aseguró la top model aunque, más allá de la sonrisa, quedó en claro que estaba realmente preocupada por lo ocurrido, especialmente faltando tan poco para sus merecidísimas vacaciones.

