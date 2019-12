Ryan Reynolds: el más gracioso de Instagram

El actor no deja de divertir a sus seguidores

En la industria cinematográfica, Ryan Reynolds no para de ser fervor, y finaliza el 2019 como uno de los actores mejores pagados. El canadiense es adorado por sus seguidores, y no deja pasar oportunidad para hacerlos reír. A pesar de que sus labores no recibieron críticas muy positivas de la presa, Ryan deja de lado las reseñas negativas y apuesta a sus fans. Así lo informó El Intransigente.

Esta vez, el protagonista de la saga de “Deadpool” compartió un divertidísimo clip en donde se lo puede ver “bailando ballet”, o al menos, su rostro en el cuerpo de un bailarín clásico que realiza impresionantes movimientos mientras la cara de Reynolds pasa por diferentes estados de ánimo. El actor quedó enamorado del clip y elogió la labor de sus realizadores.

“Gracias a My Day With Leo puedo finalmente expresarme a través del poderoso medio del baile de cinta. Este es el esperado cruce dance que he estado esperando. Me cortaron la cabeza 38 veces para hacer esto una realidad. Y gracias a Scott Webber por hacer todas las cosas que mi cuerpo nunca pudo hacer”, escribió el actor para presentar el video.

La técnica utilizada fue stop motion, la cual fue muy utilizada en la animación. Se trata de un efecto muy artesanal que ha sido dejado de lado por los grandes estudios a medida que las nuevas tecnologías llegaron para hacer todo más sencillo en la meca del cine. El post original de la publicación explica con más detalles la producción del clip.

“30 pequeños Ryan fueron hechos para este rodaje. 587 fotogramas llegaron al montaje final y en el proceso no se dañó a ningún pequeño Ryan”, bromeó el creador del video, quien también agradeció la colaboración de Weber por ser un “maravilloso doble de cuerpo y mantenerse en posiciones difíciles durante largos estiramientos”.

