The New York Times reconoció a “El marginal”

El Marginal fue reconocido como una de las 30 mejores series

El más que prestigioso medio estadounidense, The New York Times, publicó un artículo en su página web, donde aparecen las 30 mejores series de la década. Este es uno de los más prestigiosos medios de comunicación que posee Estados Unidos, después del The Washington Post es el más antiguo de la región. Su gran difusión y los muchos premios Pulitzer lo catapultaron como uno de los más importantes diarios en el mundo. Así lo informó El Intransigente.

Dentro del mismo, “El Marginal” es la única ficción de Argentina que figura en el prestigioso ranking. Su colocación es el puesto 12 por lo que es más que importante tal reconocimiento para una serie que en el año próximo tendrá la emisión de su cuarta temporada. Juan Minujín, el protagonista del primero, pegará la vuelta en esta entrega. Prisoners of War (Israel), Sherlock (Inglaterra) y The Bureau (Francia) componen del primer al tercer lugar del podio.

En lo que refiere al artículo norteamericano, el periodista Mike Hale manifestó su opinión respecto a la tira. “Un ex policía se infiltra en una prisión de Buenos Aires que parece una villa miseria fortificada y felliniana, en un espectáculo que hace que los dramas de prisiones de Estados Unidos parezcan una licencia de trabajo en Disney”, aseveró.

Sebastián Ortega, el creador, habló en Teleshow respecto a ello. “Este reconocimiento excede todos los pronósticos y es la mejor sorpresa que podíamos recibir para cerrar esta década en Underground. Sabemos el nivel de exigencia que tienen los críticos de espectáculos del New York Times y estar 12 en el ranking de las 30 mejores series internacionales de la década es una locura”, indicó.

Además, el socio y productor que posee el propio Ortega, Pablo Culell, también dijo unas palabras al respecto. “Estar entre las series más importantes para este estricto y riguroso diario en cuanto a críticas y en un puesto tan cercano al podio, es un super orgullo. El Marginal no para de darnos satisfacciones y este reconocimiento es un gran cierre para este año”, selló.

