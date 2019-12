Tom Hiddleston podría ser reemplazado en Marvel

¿Habrá un nuevo Loki?

Según la última información de parte del Universo Cinematográfico de Marvel, Tom Hiddleston podría ser reemplazado en su papel de Loki. El actor no participaría en “Thor: Love and Thunder”, la película a estrenarse en 2021. La empresa de entretenimiento resolvería esto con la capacidad del antihéroe de cambiar de forma.

Como dijo El Intransigente, esto podría significar una salida airosa en el caso que la estrella británica quiera alejarse un tiempo del universo de Marvel, ya que no se rompería el canon para intentar algo nuevo con él. Y, al parecer, eso podría ser justo lo que el estudio está planeando entre las sombras. De acuerdo a un nuevo informe publicado por We Got This Covered, fuentes cercanas al medio indican que Kid Loki estaría por arribar al universo cinematográfico y televisivo.

Esto llega de la boca de los mismos que adelantaron las negociaciones de Daniel Radcliffe como Moon Knight, también reseñado en una nota anterior. Este personaje podría tener una incursión en la propia serie de Loki para Disney Plus, como una de sus formas cambiantes. Así dejaría el camino abierto para luego ingresar en la pantalla en cintas como “Thor: Love And Thunder”.

Esto podría no terminar allí, ya que de quedar atascado en esta forma, el personaje podría tener continuidad como tal en futuros proyectos. Vale aclarar que Hiddleston está también está rumorado para la película de Taika Waititi. Aunque se traten de rumores podría ser una senda interesante para explorar. Por otra parte, esto no significa la partida definitiva de Hiddleston.

Lo cierto es que las fuentes indican que el actor eventualmente querría pasar a otra etapa en su carrera profesional por fuera de Marvel Studios. Anteriormente el actor ha expresado su opinión sobre que “Avengers: Infinity War” completó el arco de su personaje a la perfección. Al menos tenemos su propia miniserie y un papel secundario en la cuarta entrega de Thor antes de su salida. Para más información sobre esta cinta te recomendamos una nota anterior.

