Jimena Barón y el video navideño que escandalizó

Jimena Barón celebró la Navidad con un video junto a su hijo Morrison. Las críticas no tardaron en llegar. Los internautas se quejaron de la manera en que se muestra junto a su hijo. Momo baila al frente de la cámara mientras Jimena baila atrás, en ropa interior. Esto fue lo que molestó a varios, que cuestionaron que se expusiera así en frente de su niño.

Acompañó la danza de este mensaje: “Con este video que mejor representa a esta family, les deseamos hermosas fiestas. No se peleen, si se pelearon pidan perdón o perdonen. No juzguen, que cuando uno abre el coco y da chances inesperadas, suceden cosas mágicas. Disfruten, hagan papelones. El pedacito lleno del vaso, por más pequeño que sea, agradézcanlo un montón. Agradezcan la salud, que vale todo el oro del mundo. Háganle un huequito al amor los que ya no creen, miren que existe! y anda por ahí a la vuelta”.

Después agregó: “Disfrútense! A ustedes mismos antes que a nadie. Ámense, cómprense un regalito y skabiense rico pensando todo lo bueno que vendrá. A quienes tuvieron un año jodido los abrazo fuerte, deseo con el alma que se venga un año mejor. Y a quienes la rompieron toda que la sigan rompiendo y compartan, regalen, den, ayuden… que así la vida es más bonita, que de acá no nos llevamos nada más que un alma plena y bondadosa y que todo vuelve!”.

Por último dijo: “Les mando todo mi amor con este súper outfit navideño! O que esperaban de mi? Una postal con un reno? LOS AMO FELIZ NOCHEBUENA WACHINES DEL INSTA”, terminó Jimena. La cantante bailó al ritmo de un clásico de Navidad, “Jingle Bells Rock”. El video tuvo más de dos millones de reproducciones y miles de comentarios. A muchos les chocó ver a Barón bailando tan “sensual” frente a su hijo, además de la ropa que usaba.

La madre del niño recibió comentarios durísimos en la publicación. Criticaron su manera de criar a Momo. Muchos compararon al niño con personajes de ficción como Norman Bates. También preguntaron que pasaría si hubiera pasado lo mismo con un padre. Otros usuarios defendieron a Jimena, expresando que es constantemente sexualizada, pero no por eso su hijo la ve así, entre otros comentarios. Imaginate si un chabon estuviera todo el día en boxers bailando de forma sexy junto a su hijo/a para después subirlo a las redes. Horrible, no? Bueno jimena baron hace lo mismo. El pibe tendría que disfrutar de su infancia, no estar todo el día con el culo de la madre en la cara— Camile Gandine (@camii_gandini) December 24, 2019 que ustedes sexualisen a jimena baron no significa que su hijo lo haga, que digan "el próximo norman bates" "edipo" bla bla bla, háganse ver, encima que tan al pedo están que, ella respira y todos ustedes "pOr QuE rESpiRa Asi?"— 𝐆𝐢𝐥𝐝𝐚 (@itsgildafantin) December 24, 2019 Ya perdi la cuenta de comentarios como este hay un montón de femicidios por año, abusos, acosos que incluso no sé visibilizan, ahora la chabona baila en tanga al lado del hijo y todos se alarman automáticamente. Más allá que esa super mal lo que hace hacen más revuelo por un orto— es todo 1 tema (@Luciernaguita6) December 25, 2019

