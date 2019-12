¿Cristiano Ronaldo pasó la Navidad con Messi?

El futbolista subió una instantánea que levantó sospechas.

Para celebrar la Navidad, Cristiano Ronaldo se fue a Dubai con su pareja y sus cuatro hijos. El futbolista de la Juventus subió una foto que causó furor. Posó en la playa junto a su familia y un personaje particular, Papá Noel. Lo curioso es que el personaje navideño se parecía mucho a Lionel Messi. Los memes no tardaron en llegar.

Como dijo El Intransigente, el delantero de la Juventus de Italia les deseó una “feliz navidad a todos” en sus redes sociales. Este mensaje iba a acompañado de una simpática instantánea al lado del mar, donde se lo veía junto a su familia y acompañado por un particular Papá Noel. Muchos usuarios dijeron que se parecía a Lionel Messi.

Por este motivo, la fotografía se viralizó en las redes sociales y allí muchos de sus detractores bromearon sobre la posibilidad de que el ex Real Madrid contratara a la estrella argentina para disfrazarse de Santa Claus. Sin embargo, Messi pasó la Navidad en Rosario acompañado por Antonela Roccuzzo y el resto de su familia.

Más allá de esa broma, Ronaldo le dio una nota a DAZN y habló sobre su futuro:” “No podría agradecer a uno solo, todos fueron importantes y especiales para mí, todos me han enseñado algo. ¿Si a mí me gustaría ser DT? No creo que me gustaría, no quisiera serlo. Siempre se puede cambiar de idea igual, pero… Sería más de un estilo motivador que táctico”.

“Por ahora soy yo, no sé el próximo año, pero por ahora soy yo. Es bueno, el año pasado fui el mejor jugador de la Serie A, pero tengo que decir que hay muchos buenos jugadores en la Lliga italiana. ¿Votaron los jugadores por mí? Es un gran honor y espero volver a ganar el año que viene”, agregó.

