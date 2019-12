El increíble antes y después de las Kardashian

Fin de la década y una comparación impresionante.

Kim Kardashian saludó a sus seguidores de Twitter con una foto de las hermanas del clan Kardashian/Jenner. “¡Feliz Navidad les deseamos mis hermanas y yo!”, escribió la socialité. Un usuario tomó esta foto y la comparó con una de principios de la década. La diferencia es increíble. La comparación se acerca a los 7 mil retweets. La misma Kim la replicó en su muro.

El impresionante cambio va desde la ropa de las hermanas hasta sus caras. La foto de principios de década data del 2011, se la tomaron durante los Teen Choice Awards de ese año. En ese tiempo, el programa Keeping up with the Kardashians llevaba solo 4 años, y las chicas no tenían el éxito del que gozan ahora. Algunas de ellas eran menores de edad.

Desde ese 2011, las Kardashian decidieron cambiar su estilo. Ahora se las ve mucho más sofisticadas. Además todas tuvieron éxito en el mundo de la moda. Kendall se convirtió en una de las modelos mejor pagadas del mundo, visitando las pasarelas más lujosas; y Kylie fundó su millonaria marca de belleza, “Kylie Cosmetics”. the Kardashians/Jenners



Otro punto a destacar es la cirugía estética a la que se sometieron las hermanas. La mayor de ellas, Kourtney, fue la más discreta. Se hizo apenas unos cambios. Kendall también optó por verse más natural. Por el contrario, Kim cambió radicalmente. Se ensanchó las caderas, se redujo la cintura, se aumentó los labios y se hizo una rinoplastía, entre otras cirugías.

Así, las Kardashian difrutaron de su fiesta navideña que obviamente derrochó lujo. Se reunieron en la casa de Kourtney, que las esperó con todo el glamour. Candelabros de cristal, hermosas mesas de madera y árboles de Navidad en cada rincón, son algunos de los detalles que tuvo en cuenta. Incluso disfrutaron de un show privado. La cantante Sia se presentó a ponerle color a la fiesta con su hermosa voz.

