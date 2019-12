¿Quién será el nuevo Luis Miguel?

Diego Boneta se fue de la serie, ¿quién ocupará su lugar?

Ahora que Diego Boneta se marchó, la serie de Netflix recoge a un nuevo actor para interpretar al cantante. Quien se pondrá en la piel de Luis Miguel es un reconocido galán de los 90′. Aparecerá en la segunda temporada, que está en su etapa de producción. ¿Por qué se fue Boneta? Algunos dicen que su físico no coincidía con la nueva versión del cantante. Otros dicen que hubo un desacuerdo monetario.

Como informó El Intranisgente, a partir de la popular biopic no solo Luis Miguel pudo volver a posicionarse entre sus fanáticos a sus casi 50 años, sino también Diego Boneta. El actor se hizo famoso a nivel mundial tras su desempeño, aunque en el mientras tanto hubo algún inconveniente y ahora no será parte de la segunda temporada.

Según distintos medios, Boneta no daría el perfil para la época de la vida que se recreará sobre Luis Miguel, en donde se lo mostraría más gordo y avejentado. No obstante, otros especialistas manifiestan que no alcanzó un acuerdo monetario y entonces decidió darle prioridad a otros proyectos.

De acuerdo a lo que revelaron en el programa “Hay que ver”, el artista que se pondrá en la piel de Luis Miguel en la segunda temporada será Fernando Colunga. Se trata de un galán de telenovelas muy conocidas en la década del 90, como “María, la del barrio”, “Marimar” junto a Thalia y “La usurpadora”. Fernando Colunga

Como Luis Miguel, el actor mexicano suele manejar con mucha discreción su vida privada y por eso logró que la atención de sus fanáticos y los medios únicamente sea para su profesión. Igualmente alguna parte de la prensa de su país suele buscar algún “lunar” cuando no está detrás de las cámaras.

