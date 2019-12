“The Witcher” divide a la crítica y al público

La audiencia la elogia mientras la crítica la destruye.

“The Witcher” es una de las series más demandadas del año, a pesar de lo que pensó la crítica especializada. La serie de Netflix venía con expectativas altas. Se esperaba que reemplazara a “Game of Thrones”. Para la mayoría del público, supo cumplir. La provocadora actuación de Henry Cavill como protagonista se lleva todas las miradas.

Como informó El Intransigente, desde su lanzamiento la semana pasada, el programa fantástico para adultos -que prometía ser el reemplazo de “Game Of Thrones”-, ha obtenido una calificación bastante mediocre por parte de la crítica especializada. Sin embargo, el índice de audiencia después de 12.200 reseñas es un enorme 93%. Pero además, de acuerdo a una nueva publicación de Business Insider, el programa fue “la tercera serie de streaming original más demandada en entre el 18 y el 24 de diciembre“.

Aún así, se posiciona por el momento detrás de “Stranger Things” y “The Mandalorian”. Sin embargo, no cabe duda que está atrayendo a muchos espectadores para Netflix. Entonces, ¿qué explica esta disparidad? Bueno, en el caso de “The Witcher”, lo cuestionable puede ser el tiempo que le han dedicado a la serie. EW recibió muchas críticas por su famosa reseña, en la que su especialista confesó que vio el episodio 1 y partes de los episodios 2 y 5, siendo esto suficiente para formar una opinion.

Lo cierto es que muchos de los críticos no se atreven a decir que “The Witcher” es genial. Pero para la suerte de los involucrados en el show, las audiencias no opinan lo mismo. Tratándose del más alto en rating del streamer, Netflix ya comenzó la preproducción de una segunda entrega y acaba de confirmar luz verde para una tercera.

La serie se describe como la historia de los destinos entrelazados de tres individuos. Esto ocurre en un mundo donde humanos, elfos, brujos, gnomos y monstruos luchan por sobrevivir y prosperar; y donde el bien y el mal no son fácilmente identificables. El último tráiler encendió a las redes a principios de diciembre por su atractiva puesta en escena y la provocadora performance de Henry Cavill.

Share this: Twitter

Facebook