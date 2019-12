Asi fue la Navidad de Justin Bieber

Disfrutó junto a su esposa, Hailey Baldwin.

La estrella de pop mundial, Justin Bieber, subió unas adorables fotos junto a su esposa, Hailey Baldwin. También lo hizo ella, que le deseó una “Feliz Navidad” públicamente. La reciente pareja aprovecha cada momento para demostrar su amor frente a sus seguidores. El cantante está más feliz que nunca. Además de compartir junto a Hailey, estrenó una canción “Yummy”.

Como dijo El Intransigente, Pero eso no fue todo y los famosos mostraron a sus millones de fans la extraña manera que consiguieron para decorar el árbol de Navidad en casa: en lugar de bolas rojas y verdes, había papas fritas, letras enormes, hamburguesas y bastones de dulces o luces de colores que adornaban el enorme árbol de los Bieber.

Estreno mundial

Luego de varias semanas en una campaña de intriga, Justin Bieber estrenó su nuevo tema titulado “Yummy” que formará parte del álbum que prepara para estrenar el año entrante. Este sería su primer álbum desde hace cuatro años cuando lanzó “Purpose” y que catapultó aún más su fama. A través de las redes sociales el ídolo pop lanzó un adelanto del video de la canción y los fans apenas pueden creerlo.

“Como humanos somos imperfectos. Mi pasado, mis errores y todas las cosas por las que he pasado”, fue el mensaje que dejó Justin junto al video que subió en Nochebuena a través de su canal de Youtube. “Yummy” es el primer sencillo de su próximo álbum que saldrá el 3 de enero, no obstante, no existen mayores detalles sobre el resto de su trabajo.

Según la letra de la nueva canción puede verse que el álbum relatará la transformación que ha vivido desde hace años hasta llegar a ser el hombre casado actualmente y tener una familia junto a la modelo Hailey Baldwin. “Creo que estoy justo donde se supone que debo estar y Dios me tiene justo donde él quiere que yo esté”, se le escucha cantar en la canción.

Share this: Twitter

Facebook