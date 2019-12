Nirvana alcanzó un récord increíble

Con su video "Smells like teen spirit".

La mítica banda de los 90′, Nirvana, rompió un nuevo récord. Superó las mil millones de reproducciones en YouTube. Lo hizo con su clásico “Smells like teen spirit”, un himno del rock. Es una de las pocas canciones que ha podido llegar a este número de visitas en la plataforma. En ese ranking también se encuentra, por ejemplo, el hit “Despacito”.

La canción fue escrita por los tres miembros de la banda, Kurt Cobain, Dave Grohl y Krist Novoselic. Fue parte de su disco “Nevermind”, lanzado en 1991, pero se lanzó anteriormente como un sencillo. Es el tema más conocido de la banda de grunge, podría decirse que ocupa un lugar destacado en la historia de la música internacional.

No solo la melodía y la letra de la canción son atrapantes, también lo es su video musical. De no ser así no habría tenido tanto éxito en la plataforma. Esta producción fue dirigida por Samuel Beyer, que más tarde trabajó con bandas como Metallica y los Rolling Stones. Como dato curioso, los personajes del video fueron citados dos días antes del rodaje. La banda repartió folletos para convocarlos.

“Smells like teen spirit” debe ser una de las canciones más analizadas en la historia del rock. Inició el movimiento grunge, lo que no es poca cosa. Kurt estuvo a cargo de la letra, pero no pensó las dimensiones que iba a tomar lo que escribiera esa vez. Según contaron ellos mismos, la escribió 5 minutos antes de cantarla y no tenía mucho sentido. El líder de la banda nunca quiso explicar qué significaba.

La canción se posicionó como la segunda de los 90′ en haber alcanzado las mil millones de reproducciones. La primera fue “November Rain” de los Guns n’ Roses. “Zombie” de The Cranberries también se acerca a la cifra pero todavía no lo logra. A pesar del paso del tiempo, Nirvana sigue siendo una de las bandas de rock más escuchadas en la actualidad.

Share this: Twitter

Facebook