Susana Giménez ya está descansando

La conductora de TV se fue de vacaciones a Punta del Este donde vivió un reencuentro especial.

La diva de la televisión argentina, Susana Giménez, tuvo un año agotador. Decidió tomarse un merecido descanso en su casa en Punta del Este. Al parecer la conductora no se pudo escapar de las citas con famosos. Se reencontró con la familia de Ricardo Darín y Úrsula Corberó, la protagonista de “La casa de papel” y novia del Chino Darín.

Como dijo El Intransigente, después de un extenso sketch plagado de estrellas, Susana Giménez arrancó su último programa del año. Bailó y cantó acompañada de Marcelo Iripino, su histórico coreógrafo, quien le dio una grata sorpresa. Luego, notablemente cansada, la diva de los teléfonos sorprendió a todos con una impactante confesión en vivo entre risas.

“¡Me agoté!. Esas escaleras me parecían altas. Ya no estoy para la revista. No puedo”, expresó Susana luego de su clásico arranque al ritmo de “Detrás de todo solo hay una mujer”. Luego, le envió un mensaje al público: “Ha sido un año muy bueno. Gracias a todos por estar siempre conmigo. Muchos se repiten. Yo los veo y los reconozco”, expresó la conductora.

El programa comenzó con un imperdible sketch especial, donde casi 100 famosos participaron. Figuras de otros canales, cantantes, actrices y hasta la hija de la diva, Mecha Sarrabayrouse, fueron parte del divertido video que duró 16 minutos. Más tarde dio un recital exclusivo Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, quien también fue parte durante el año del jurado de Pequeños Gigantes.

Más allá de la emoción de su último programa, la diva tenía ganas de irse de vacaciones ya. Fiel a su costumbre, Susana está descansando en Uruguay como suele hacer todos los años. En la previa de una nueva temporada, la conductora había mandado también un mensaje a través de Instragram donde reveló sus ganas de esta descansando en su casa de la playa charrúa.

