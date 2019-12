Trueno se consagró campeón de la FMS Argentina

El rapero ganó la batalla final contra Papo.

La final de la Freestyle Master Series Argentina 2019 se realizó en el estadio Movistar Arena, el sábado en la noche. Es la segunda edición de este evento en nuestro país, que en esta ocasión contó con un público de 14 mil personas. Trueno se enfrentó a Papo, uno de los candidatos más fuertes, y sin embargo, resultó vencedor. Lo hizo sin réplica.

La batalla se dio entre 10 de los mejores freestylers de Argentina. Se vivieron 5 enfrentamientos: Trueno vs. Papo; Dtoke vs. Klan; Cacha vs. Nacho; Stuart vs. Sub; y MKS vs. Replik. La FMS contó con 9 jornadas para definir al ganador. Cada una de ellas con 5 batallas de 25 minutos cada una, durante las cuales los candidatos desplegaron todo su ingenio para improvisar.

En el jurado estuvieron Juancín, Tata, Tink, Infranich y Juan Ortelli. El host fue “El Misionero”, un presentador reconocido a nivel mundial. El evento estuvo acompañado por la música del DJ Zone. La FMS es la primera liga profesional de rap en Argentina. Su éxito se expandió rápidamente, desde su primera edición el año pasado.

Wos, el ídolo del trap argentino, hizo la entrega del trofeo y el anillo de campeón a Trueno, su sucesor. Lo felicitó con una sonrisa gigante y un abrazo. Después de ser vencido, Papo dio un mensaje que desanimó a sus seguidores. El rapero aceptó la derrota pero dijo que estaba cansado. “Voy a sentarme a pensar en frío si seguir en este mundillo de las batallas o no”, escribió.

Mientras tanto, Mateo Palacios Corazzina, o Trueno, está terminando un gran año. A su corta edad de 17 años el rapero originario de La Boca es uno de los mayores referentes del freestyle. Además del trofeo que se llevó ayer, ganó la Batalla de Gallos 2019 de Red Bull. También le va muy bien con la música. “La Salamandra”, estrenada hace un año, cuenta con más de 5 millones de vistas en YouTube.

Share this: Twitter

Facebook