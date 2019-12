Un actor rechazó a Marvel Studios, ¿quién fue?

Ya lo hizo Joaquín Phoenix, ¿quién fue esta vez?

El Universo Cinematográfico de Marvel se expande rápidamente y sus películas mueven millones de dólares. Kevin Feige, el director creativo de Marvel Studios, reveló que un actor muy deseado por la empresa rechazó un papel que le ofrecieron. De todos modos, no es la primera vez que les sucede, y seguro no sea la última. Como él mismo dijo, es parte del proceso.

Como dijo El Intransigente, el ejecutivo también se explayó sobre casos en que Marvel Studios ha tenido que cargar con esa mochila. Según Feige, recientemente hicieron una suculenta propuesta a un actor al que realmente querían para un proyecto; pero la estrella demostró simplemente no estar interesada. “Ocurrió el otro día, con un actor“, dijo Feige. “Hay un actor que queremos para algo, viene, hacemos un gran speach y termina diciendo que no le interesa“, declaró.

Feige también expresó que esto lejos de desanirmarlos, los impulsa. “Supongo que soy un fracaso, pero no importa, haremos un reparto aún mejor. Así que, es sólo parte de ello y no te quedes con eso, es lo que suelo intentar hacer, no pienses demasiado, no te agobies, avanza rápidamente“. Si bien Marvel Studios es uno de los lugares a donde muchas estrellas aspiran llegar, no es la primera vez que grandes actores declinaron una propuesta.

En el pasado Joaquin Phoenix, quien ha recibido ovaciones por su papel en “Joker”, había rechazado ponerse en las botas de “Doctor Strange” como lo advertimos previamente. Si bien Feige no reveló de quien es la figura en cuestión, recientemente se ha hablado tanto de conversaciones con Daniel Radcliffe para el papel de MoonKnight (véase artículo anterior) como de Keanu Reeves.

Respecto a este último se sabe que el estudio lo quiere para un proyecto aún no determinado pero descrito como “a medida para el actor”. Lo cierto es que Reeves por el momento cuenta con una agenda bastante apretada luego de un gran 2019, así que de llegar a un acuerdo con el estudio es probable que no veamos los frutos pronto. Para conocer más sobre los proyectos del actor te recomendamos esta otra nota.

Share this: Twitter

Facebook