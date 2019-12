Zac Efron se recupera del susto de su vida

El actor contrajo una peligrosa infección.

Zac Efron está rodando una serie en Papúa Nueva Guinea. Se trata de una mini serie documental titulada “Killing Zac Efron”. El actor debía sobrevivir a 21 días aislado en la selva. Lamentablemente se enfermó al contraer una infección. Esto lo llevó a detener la filmación. Se encuentra mucho mejor después de tomar reposo, así lo contó en sus redes.

Como dijo El Intransigente, este último domingo, el intérprete compartió una imagen junto a un grupo de lugareños con los que convivió en las últimas semanas. “Muy agradecido a todos los que me han tendido su mano. Me enfermé en Papúa Nueva Guinea pero me recuperé rápidamente y terminé unas increíbles 3 semanas”, reveló.

“Estoy en casa para las vacaciones con mis amigos y mi familia. Gracias por todo el amor y la preocupación, ¡nos vemos en el 2020!”, cerró su mensaje Zac Efron. Así llevó tranquilidad a sus más de 41,3 millones de seguidores en Instagram. Este fin de semana, el Sunday Telegraph informó que el actor tuvo que abandonar el set de rodaje de la serie después de contraer una peligrosa infección bacteriana.

La situación progresó y Efron tuvo que ser transportado a un hospital en Brisbane, Australia. Después de varios días de tratamiento, el actor recibió el visto bueno para regresar a los Estados Unidos antes de la Nochebuena. Según el guía turístico de Efron, Cyril Tara, el actor y su equipo pasaron tres días recorriendo el río Sepik y luego volaron a la ciudad de Mount Hagen.

Después de eso, el actor se enfermó. Las imágenes del viaje, con Efron de buen humor, fueron publicadas por el guía del grupo. La docuserie, protagonizada y producida por el propio Zac, aísla a la estrella durante 21 días “fuera de la red” en zonas remotas con nada más que un equipo de cámaras y un guía para llevarlo a través del terreno.

