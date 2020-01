Marvel adelanta el estreno de WandaVision

La serie se emitirá este año en Disney+.

Se suponía que la serie de “WandaVision” se estrenaría en 2021, pero según lo adelantó Disney+, el estreno será este año. La serie aparece entre los títulos de la plataforma de streaming para este 2020. Se trata de 6 episodios que narran la historia de Wanda Maximoff y Vision. Los fans se preguntan cómo el personaje encarado por Paul Bettany volvió a la vida.

Según informó El Intransigente, aunque el video incluyó una fecha específica, el arte conceptual y el título de “WandaVision” aparecen justo después de que lo hagan “Falcon & The Winter Soldier”, que se estrena este otoño. La serie fue anunciada oficialmente en julio de 2019 durante el panel del Salón H de Marvel Studios en el Comic-Con International de San Diego, con la promesa de la estrella Elizabeth Olsen de que “finalmente veremos a Wanda Maximoff como la Bruja Escarlata”.

Además de traer de vuelta a Visión, que murió a manos de Thanos “Avengers: Infinity War”. Como ya lo anunció Kevin Feige, la serie se vinculará directamente con la película del UCM “Doctor Strange in the Multiverse Of Madness”, que también contará con la participación de la actriz. “Estos episodios se entrecruzan con las películas a lo grande. Es una forma totalmente nueva de contar historias con la que podemos jugar y explorar”, dijo el ejecutivo a Variety en San Diego Comic-Con en julio.

A Olsen y Bettany se les unirán varias estrellas del universo cinematográfico de Marvel: Randall Park (“Ant-Man and the Wasp“) y Kat Dennings (“Thor“) junto a las recién llegadas de la franquicia Kathryn Hahn (“Spider-Man: Into the Spider-Verse“) y Teyonah Parris (“If Beale Street Could Talk“), esta última interpretando a una adulta Monica Rambeau de “Capitana Marvel“.

Según se presume, la serie ofrecerá el mismo nivel de acción y producción que se espera de las producciones de Marvel en la pantalla grande. “Va a ser estrafalario, salvaje y algo diferente a cualquier otra película de Marvel”, dijo Olsen a Extra Butter en la exposición bianual D23 Expo de Disney, donde habló sobre su rol en la cuarta fase de las cintas del estudio. Para conocer más sobre el personaje y la serie te recomendamos esta otra nota anterior.

Share this: Twitter

Facebook