Marvel incluirá un personaje trans en una próxima película

Marvel continúa sumando personajes LGBT+.

Según adelantó Kevin Feige, el director creativo de Marvel Studios, incluirán a un personaje trans en una de sus películas. Ya hay mucha expectativa sobre el tema y se debate quién podría ser. La gran empresa de entretenimiento ya se ha estado acercando a la temática LGBT+ en sus últimas producciones y planea continuar haciéndolo en el futuro.

Como informó El Intransigente, el creativo respondió reconociendo la presencia de uno en un proyecto en desarrollo, señalando lo siguiente: “Sí. Absolutamente. Sí. Muy pronto. En una película en la que estamos trabajando ahora mismo“. Actualmente no está claro a qué película se refiere Feige, ya que podría ser cualquiera. Desde “Thor: Love And Thunder” ,“Black Panther” hasta “Guardians Of The Galaxy Vol.3”. Aun así, lo más probable podría ser la primera que ya contiene un personaje LGBT+ con Valkyria y podría continuar ampliando sus horizontes hacia la diversidad.

En este contexto, el personaje que podría presentarse es Sera, un personaje transgénero existente en los cómics de Marvel. Sin embargo, las películas que están más avanzadas en la producción también pueden ser candidatas, incluyendo “The Eternals” (la cual reseñamos en esta nota anterior), que ha confirmado a un personaje abiertamente gay, o la propia “Shang-Chi”.

Esta voluntad de empujar al universo cinemático hacia nuevas direcciones también ha sido reconocida como una estrategia clave para mantener la franquicia fresca, incluso si eso significa alienar potencialmente a una parte menor de su audiencia. Por supuesto, a la franquicia aún le queda mucho por recorrer en términos de inclusión y diversidad, pero saber que ello está en las notas no deja de emocionar a más de uno.

Anteriormente habíamos advertido, que también se baraja la posibilidad de que dos personajes conocidos salgan del clóset en la próxima etapa del estudio. Un rumor reciente adelanta que, tanto la Capitana Marvel de Brie Larson como Jessica Jones, serían mostradas como abiertamente gay durante la Fase 5. La sexualidad de Carol probablemente será tratada de alguna forma en su secuela y en cuanto a Jessica, eso está indeciso, dado que todavía hay que definir cual será su debut definitivo en el UCM.

