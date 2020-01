Moria Casán: “Me casé y ya me separé”

Moria Casán alarmó con una declaración sobre su pareja.

La diva de la televisión se casó hace una semana, el 28 de diciembre, con Humberto Poidomani. Moria Casán confesó que el romance que tiene con el artista plástico no es para nada convencional. Es un “romance neuronal”, no tienen mucho contacto físico. Al volver a la conducción de su programa “Incorrectas” hizo una declaración que sorprendió a muchos.

Como informó El Intransigente, tras su paseo y su boda en Florencia, Italia, la One contó: “Me casé y ya me separé”. La frase despertó la preocupación de las vayainas, quienes pensaron lo peor. Sin embargo, Moria había soltado una broma y se refería a una separación debido a que su flamante esposo se quedó en Europa mientras que ella regresó a Argentina.

“Casarse y extrañarse es lo mejor”, argumentó sobre la decisión de los tortolitos. “Estoy muy feliz porque encontré un hombre con la misma mente, sensible, es un ser creativo. Buena gente, muy vivido, mayor que yo, cosa que me encanta”, enumeró sobre Humberto. Por último mostró el anilló y relató divertida: “El segundo día me lo olvidé. No estoy acostumbrada a usar alianza. Entonces ahora lo puse en la cartera”.

Recordemos que, cuando la polémica y destacada diva blanqueó su relación, había dado detalles del vínculo que compartía con su enamorado. “Este señor Humberto Poidomani, es un artista plástico, que se cotiza muchísimo”, explicó. Más tarde Casán aclaró: “Yo lo conocía desde hace muchísimo tiempo, ha hecho de productor, empresario, de todo”.

“Tuve intimidad cuando fuimos al cine, cenamos y eso. Lo nuestro es sensorial, nos conocimos y él se fue a Miami. Chongo no, es un caballero. Es divino. Estamos conectados por la cabeza, hay un poquito de contacto”, continuó. Además, aclaró qué los unía. “Romance cerebral, romance neuronal. Nos encontramos, salimos”, finalizó. ¡Increíble!

