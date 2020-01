La crítica de Quentin Tarantino a “Dunkerque” de Christopher Nolan

Criticó "Dunkerque" y "Ad Astra".

El famoso director Quentin Tarantino tuvo un año exitoso con el estreno de su película “Érase una vez en Hollywood”, protagonizada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Se animó a hacer una crítica sobre “Dunkerque” de Christopher Nolan, y la puso en lo más alto. Además se tomó el tiempo de criticar “Ad Astra”, dejándola por el suelo.

Según informó El Intransigente, Tarantino reveló que la obra de Christopher Nolan “Dunkerque”, es su segunda película favorita de la década de 2010. Aunque no ha revelado sus 10 mejores, porque advierte que aun está revisando una tonelada para finalizar su lista personal, la epopeya de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente rasguña el podio.

“Tuve una experiencia interesante con ella desde el comienzo”, recordó Tarantino. “La primera vez que la vi, no sé en qué estaba pensando. Sólo me ocupé del espectáculo, de todo eso. No podía lidiar con nada más que con lo que veía. Me gustó la película, pero el espectáculo casi me adormece la experiencia. No creo que haya sentido nada emocional. Me quedé asombrado. Pero no sabía lo que me asombraba…”

Pero a continuación agregó: “No fue hasta la tercera vez que pude ver más allá del espectáculo y en la gente de la que trata la historia”, declaró el cineasta. “El estilo es una experiencia de inmersión, pero al tercer o cuarto visionado se supera el estilo y te das cuenta de los trucos del mago. En el caso de “Dunkerque”, recompensa los esfuerzos de Nolan por verlo más. Hay un punto en el que, a mitad de la película, es una sinfonía. Todo funciona”.

Pero al elogiar la película de Nolan, Tarantino también le da un poco de sombra a “Ad Astra“. El drama espacial dirigido por James Gray se estrenó a principios de este año y cuenta con la estrella de “Once Upon A Time in Hollywood“, Brad Pitt, en el papel principal. Tarantino citó a “Ad Astra” al hablar de cómo hay una manera correcta e incorrecta de sentirse confundido cuando se ve una película.

El guión multi-narrativo de “Dunkirk” puede ser confuso, pero funciona para él porque, con Nolan, siente que está en buenas manos. “Si estoy confundido y no estoy en buenas manos, entonces has roto el hechizo”, advierte, llamando a “Ad Astra” una película que lo dejó confundido de mala manera.“En toda la segunda mitad de Ad Astra, no sé qué pasa”, dijo el autor. Tarantino se encuentra desfilando hacia la temporada de premios con su más reciente filme, con los Golden Globes como el más próximo destino. Para conocer a todos los nominados te recomendamos esta otra nota.

