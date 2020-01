Lali celebró otro aniversario junto a su novio en Argentina

La cantante viajó desde España para verlo.

Lali Espósito está ocupada con el rodaje de la serie “Sky Rojo”, la nueva original de Netflix. La filmación se hace en España, donde la actriz está hace un tiempo. Sin embargo, Lali se tomó un rato para volver a Argentina y pasar un momento con su novio, Santiago Mocorrea. La pareja celebró un nuevo aniversario. Están juntos desde 2017.

Como informó El Intransigente, mientras estaba en el país, la actriz compartió una sentida publicación dedicada a su novio, Santiago, con quien celebró un nuevo aniversario. “Tres años Juntos… Juntísimos! Aunque no sea “lo tuyo” esto de las redes quería compartir con la gente que me sigue mi agradecimiento a la vida por tenerte! Te amo San”, escribió en su cuenta de Instagram junto a un puñado de fotos.

Lali y Mocorrea mantienen una relación desde 2017. Hace algunos meses, la también cantante contó cómo se inició su relación. “Él trabajaba en Pop Art y nos conocimos en un show de Ricky Martin hace tres años. Después, aprovechó un lapso en el que me encontró sola y me invitó a salir… Yo a los dos minutos acepté… ‘¡Dale, nos tomamos un vinito!’, le dije”, contó.

“Yo creo que fue algo mucho más simple. No hice todo ese análisis. Creo que encontré a un ser humano. No quiero sonar cursi, porque odio, pero encontré a un ser humano”, había añadido en su momento. “Estamos en un mundo tan plástico, tan raro, donde todo es una competencia. Ver quién es más lindo, quién es más exitoso, y de pronto encontrar a un tipo seguro de sí mismo, con su laburo, con su vida, que no lo avasallaba lo que yo hacía”, manifestó.

Por último, Lali siempre destacó la actitud de su novio con la prensa. “Además, súper perfil bajo, pero sin ningún problema de acompañar a alguien como yo. Él entiende el lado B de mi trabajo, cuando estoy cansada, cuando estoy abrumada o estoy preocupada. Él es mi sostén de ese lado B, que es el que sostiene el lado A, en definitiva”, cerró

