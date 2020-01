El escándalo de una actriz de “Élite”

Danna Paola se descargó contra un concursante.

Una de las protagonistas de la serie de Netflix, “Élite“, Danna Paola, atacó a un concursante de la “La Academia” después de que él la insultara. Este programa es un reality show musical emitido por TV Azteca, en el que cantantes jóvenes compiten por un lugar. Danna es jurado en el certamen. El afectado fue Gibrán. ¿Qué le dijo la chica?

Después de la presentación, Danna Paola empezó siendo muy amable con sus comentarios. “Es lo mejor que te he visto hacer. Me ha encantado. Eres un artista redondo, eres alguien que ha sido disciplinado, le has hecho caso a tus maestros. Para mí ha sido maravilloso”, dijo la chica. Pero después le disparó con todo al concursante.

“Tú dime, ¿así no soy culera contigo?” le preguntó la chica con una sonrisa. Esto desconcertó a Gibrán y al público. “Porque no creas que en realidad no escucho todo lo que dicen tú y Francely de mí en la academia. Yo creo que ha sido una falta de respeto en primera insultar a una mujer. Si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas, no quiero imaginar como te expresas de otra mujer”.

“Yo estoy en esta silla, no para verme bonita, estoy porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado el respeto a nadie. No vengo a ser tu amiga. Si te caigo bien o te caigo mal, realmente no me importa. Si lo que te importa es lo que piensen los fans de ti, entonces no te importa ninguna de nuestras críticas. Qué triste por ti. No has hecho nada desde que volviste, mucha gente con tu talento podría haber ocupado tu sitio”, dijo la actriz.

“No he venido a decirte lo que quieres escuchar”, terminó Danna. Finalmente, el concursante fue eliminado por segunda vez del programa. No sin antes expresar su arrepentimiento: “Lo primero, le ofrezco mi disculpa. No recuerdo que estuviésemos ofendiéndote. Hablamos muchas cosas en la casa. Quisiera ver el video completo porque en ningún momento quise insultarla”. El escándalo se hizo trending topic en Twitter, es decir, un tema muy comentado.

Share this: Twitter

Facebook