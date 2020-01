Taylor Swift, reconocida por defender los derechos LGBT

La cantante será reconocida por la GLAAD.

La cantante Taylor Swift está comprometida con visibilizar los derechos de la comunidad LGBT hace tiempo. Usa la música para difundirlos. Es por eso que la GLAAD (Alianza de Gays y Lesbianas Contra la Difamación) anunció que le dará un reconocimiento. Esta organización es una de las más importantes en esta lucha en Estados Unidos.

Según informó El Intransigente, la presidenta de GLAAD, Sarah Kate Ellis, expresó en una rueda de prensa el siguiente mensaje: “Taylor Swift usa orgullosamente su capacidad única para influir en la cultura pop para promover la aceptación LGBT”. En otras palabras agregó: “En un momento de división política y cultural, Taylor crea música que une y que apela a su masiva comunidad de seguidores a hablar sin reservas y a exigir cambios”.

En tanto, Swift recibirá el Premio Vanguardia durante la 31° edición de los premios de los medios de GLAAD, que tendrá lugar el próximo 16 de abril en Los Ángeles, en Estados Unidos. Además, la propia organización manifestó que este galardón distingue a los “aliados que han marcado una diferencia significativa a la hora de promover la aceptación de las personas LGBT”.

Vale acotar que otras de las celebridades que se llevaron a casa este premio en anteriores ediciones han sido Beyoncé y JAY-Z, Jennifer López, Britney Spears, Kerry Washington, Cher, Janet Jackson, Elizabeth Taylor, Antonio Banderas, Demi Lovato, Whoopi Goldberg y Patricia Arquette.

La 10 veces ganadora del Grammy reconoció que su última placa discográfica, “Lover” es en honor a la comunidad gay, pues siempre ha sido portavoz de esta problemática pero quiso llevar su trabajo más allá. Vale recordar que la figura de YouTube, Todrick Hall, deliberó con la rubia sobre su opinión acerca tener un hijo gay y así respondió a Vogue: “El hecho de que tuviera que preguntarme… Me sorprendió y me hizo darme cuenta de que mi posición no era lo suficientemente clara o lo suficientemente fuerte. Si mi hijo fuera gay, lo sería. No entiendo la pregunta”. Más novedades de esta nota en el siguiente enlace.

