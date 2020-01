Ex Gran Hermano señaló a Iván Pillud como padre de su hijo

Macarena Pérez dijo que el jugador de Racing no se hizo cargo de su paternidad.

La ex participante de Gran Hermano, Macarena Pérez, reveló que el jugador de Racing, Iván Pillud, es el padre de su hijo. Según contó la mediática, el futbolista nunca se hizo la prueba de ADN para comprobar su paternidad y jamás se acercó a ella para conocer al niño a pesar de que se lo pidió varias veces. El bebé tiene 10 meses, pronto cumplirá el año.

Como escribió El Intransigente, la modelo develó en diálogo con “El Show del Espectáculo” que su pequeño hijo es producto de su relación con Iván Pillud, quien no se sometió a un examen de ADN para probar su paternidad. “Yo estuve sola en el embarazo. Le he ofrecido que lo conozca, lo venga a ver y no. Para que tengan trato y una relación, pero no. No quiso saber nada”, señaló.

“Yo lo había demandado porque él tenía que presentarse en una fecha para hacerse el ADN, pero me pidió que la cancele porque se tenía que ir de vacaciones con su familia a Rosario”, agregó. “Me dijo que lo iba a hacer después de la pretemporada con Racing, aunque ahora también me dice que no puede porque se va a no sé dónde, y siempre es lo mismo”, reveló Pérez .

Por último, contó cómo fue su relación con el jugador de la Academia. “Hace cinco años que nos conocemos y me cansé de que me de tantas vueltas. Se me caga de risa en la cara. En un mes mi hijo cumple un año y yo quería darle el regalo de que sepa quién es el papá y que Iván lo empiece a disfrutar, porque se está perdiendo un montón de cosas lindas”, sentenció.

“Lo conocía hace cinco años y estuve con él a tres días de haberme separado”, agregó la modelo. “Tengo las fotos de cuando iba a la casa de él. Fue con el único que estuve, no hay otra persona”, cerró Macarena Pérez.

