¿Iron Man vuelve a Marvel?

Robert Downey Jr. dice "nunca digas nunca".

Robert Downey Jr. dio una entrevista para Extra, para promocionar su nueva película “Dolittle”. La entrevistadora le preguntó por su famoso personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel, Iron Man. A esto el actor respondió que podría volver a la pantalla. Recordemos que su personaje dio su último adiós en “Avengers: Endgame“.

Como informó El Intransigente, la estrella le dijo a Extra que ya está más o menos retirado del UCM, pero declaró que nunca se debería decir nunca. Mientras que él lo dijo de manera algo casual, su mujer Susan con quien trabaja en la nueva película, intervino inmediatamente para decirle que ese comentario iba a ser el titular del día siguiente. Downey interpretó a Iron Man desde 2008, siendo el héroe titular de Los Vengadores por más de una década.

“Sí, cualquier cosa podría suceder. Estoy disfrutando mucho…” Downey dijo que antes de que su esposa interviniera en la respuesta. Luego agregó: “En lo que a mí respecta, colgué mis armas y estoy bien para dejarlo pasar. También creo que Marvel está en otro viaje ahora y están probando un montón de cosas, estoy emocionado por ver cómo va todo eso. Es difícil de proyectar”.

Originalmente se especuló mucho sobre la posibilidad de que Downey Jr. hiciera un cameo en “Spider-Man: Far From Home” en la forma de un holograma Tony, pero resultó no ser así. Sin embargo, ese concepto se ha mantenido y los fans se preguntan ahora si podría aparecer a través de un holograma o en un papel de voz en off en un futuro proyecto de “Ironheart”. Después de todo, Riri Williams se guía por una I.A. Stark en los cómics.

Tiempo atrás se habló de un breve cameo en la próxima película de Marvel Studios “Black Widow”, dado que esta se situará en un periodo anterior a los eventos de la última película de los hermanos Russo. Como lo advertimos en otra nota anterior, Jeff Goldblum también pareció revelar que Downey Jr. prestaría su voz a la serie animada “What If…?”. Sin embargo, esto fue finalmente negado por el estudio. En cualquier caso, podría llevar unos años, pero parece que todavía hay una posibilidades de que Iron Man pueda volver luego de “Avengers: Endgame”.

