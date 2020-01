Selena Gomez se cruzó con Hailey Bieber

¿Cuál fue su reacción?

Selena Gomez vivió su regreso a los escenarios hace solo unos meses. La cantante estuvo ausente de las cámaras porque necesitaba recuperarse de un período difícil. Pero desde la salida de su disco “Rare” se la volvió a ver en público. Este sábado, la captaron cenando en el mismo restaurante que Hailey Bieber, la esposa de su ex.

Como informó El Intransigente, el asunto se tornó dramático cuando los fans de Gomez corrieron el rumor de que Hailey y su amiga Madison Beer acudieron al mismo lugar que la diva, Craig’s de West Hollywood. Sin embargo, los admiradores alegaron que se trató de una coincidencia para fastidiarla en pleno lanzamiento del nuevo álbum.

En tanto, un comentario inocente de Beer en las redes sociales se convirtió en un huracán de críticas al escribir el siguiente mensaje: “Acabo de cenar con mi amiga Hailey, a la que conozco desde hace 10 años… ¿y eso es todo? ¿Cómo puede eso ser un crimen? (…) Amo a Selena. Siempre lo he hecho. Nunca en un millón de años trataría de hacerle daño. Esto es simplemente ruin e innecesario. No pasó nada”.

Pero sorpresivamente, Selena dio un paso al frente para defender a Beer y contestó: “Es asqueroso leer todo esto. No fue intencionado en absoluto. Estoy muy decepcionada con que alguien pueda hablarle así a otra persona. Conozco a Madison desde que era un bebé y la he seguido viendo hasta convertirse en la mujer que es hoy en día. No hay ningún problema [entre nosotras]”.

La cantante Selena Gómez es el vivo ejemplo de que al tocar fondo, el resurgimiento es voraz. Este viernes 10 de enero la diva estrenó su nuevo disco titulado “Rare” y fue Trending Topic en Twitter; uno de los lanzamientos de este año 2020 más esperados. Es que después de un silencio de casi cuatro años, su música está lista para catapultarla al estrellato.

