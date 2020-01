Brad Pitt, ¿ganará su primer Oscar?

El actor está nominado al Oscar por su actuación en "Había una vez en Hollywood".

Brad Pitt fue nominado una vez más a la famosa estatua del Oscar. Esta vez por su actuación en “Había una vez en Hollywood“, la película dirigida por Quentin Tarantino que cuenta con 10 nominaciones. El actor que interpretó a Cliff Booth ha sido candidato a este reconocimiento de la Academia más de una vez. Sin embargo nunca se lo pudo ganar. ¿Será este su año?

Como dijo El Intransigente, hay un halo de misterio alrededor del personaje de Pitt. El incidente nunca aclarado en el que su esposa termina muerta podría ser la razón por la cual Booth no consigue un trabajo estable en Hollywood y lo que obliga a Dalton a rogar una y mil veces por una oportunidad en un film para su viejo amigo. Por este rol, Pitt ya ganó un Globo de Oro y un premio de la crítica.

Esta no será la primera vez que uno de los galanes de cine más reconocidos del mundo es nominado a un Oscar. Anteriormente, el protagonista de “Troya” recibió tres nominaciones pero en ninguna pudo llevarse la estatuilla a casa. La primera le llegó en 1996 por su rol en “12 monos”, pero el premio a mejor actor de reparto quedó para Kevin Spacey por “The Usual Suspects“.

13 años después llegó su primera nominación a mejor actor en un rol protagónico por “El curioso caso de Benjamin Button“, donde interpretó al personaje que le da nombre a la película, un hombre que se hace cada vez más joven con el paso de los años. Pero Brad Pitt nuevamente se quedó con las manos vacías al perder con Sean Penn y su trabajo en “Milk“.

La tercera no fue la vencida para el galán de 56 años. La Academia lo reconoció por su rol en “Moneyball“, pero una vez más se quedó a las puertas del galardón al perder en la terna al mejor actor contra Jean Dujardin por “The Artist“. Para ganar su primer Oscar, Brad deberá derrotar en la gala del 9 de febrero a Anthony Hopkins por “Los dos papas“, a Tom Hanks por “A Beautiful Day in the Neighborhood” y a las estrellas de “El Irlandés“: Joe Pesci y Al Pacino.

